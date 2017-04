Burkina Faso: La Stratégie nationale de promotion des exportations en relecture

La seconde phase est consacrée à l'élaboration de la stratégie de révision, à la mise en place du plan d'action budgétisé et du mécanisme de suivi-évaluation. La dernière phase, a-t-il indiqué, a trait à l'élaboration des monographies. Pour atteindre les objectifs assignés, le SG Sanou a invité l'équipe chargée de la relecture à faire preuve de perspicacité et d'engagement tout au long des travaux.

Le délai imparti à l'équipe chargée des travaux, selon le directeur général de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, Issa Benjamin Baguian, est de trois mois. Il est confiant qu'à l'issue de ces trois mois, les travaux vont aboutir à la rédaction d'un rapport provisoire de relecture qui sera soumis à l'appréciation de tous les acteurs, pour validation. Afin de relever ce pari dans les délais impartis, a confié M. Baguian, le travail a été subdivisé en trois parties distinctes et complémentaires. La phase 1, a-t-il fait savoir, porte sur le bilan de la mise en œuvre de la SNE de 2012 à 2016 et l'analyse du potentiel exportable.

Et de justifier que l'absence de plans d'actions opérationnelles et la non-prise en compte de certaines filières porteuses sont, entre autres, des insuffisances soulignées dans ce document. L'objectif de la relecture de la SNE, pour le SG Sanou, est donc d'aboutir à un document consensuel répondant aux aspirations des exportateurs, d'une part, et qui soit en phase avec le Plan national de développement économique et social (PNDES), d'autre part. Il s'agit également, a-t-il ajouté, de pallier les insuffisances relevées dans la version actuelle de la Stratégie nationale de promotion des exportations.

Après six années de mise en œuvre, la Stratégie nationale de promotion des exportations (SNE) affiche un bilan mitigé. Ce constat des acteurs, en raison des insuffisances sur le plan de la diversification des exportations, a débouché sur des réflexions de la relecture de la SNE, véritable instrument de promotion du commerce extérieur du Burkina Faso. Un comité a, à cet effet, été installé pour mener les travaux de la révision de ce référentiel de développement du secteur des exportations au Burkina Faso. Forte de 52 membres issus de divers départements ministériels et structures d'exportation, cette équipe a officiellement été installée, le lundi 24 avril 2017 à Ouagadougou.

