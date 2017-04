Burkina Faso: Gouvernance administrative et locale au pays

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a tenu sa première revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue, « Gouvernance administrative et locale », le lundi 24 avril 2017 à Ouagadougou.

Le projet de rapport sectoriel de performance de 2016 et celui de la matrice sectorielle de 2017 - 2019, ont été validés par les membres du Cadre sectoriel du dialogue (CSD) de la « Gouvernance administrative et locale ». C'était à l'occasion de la première revue annuelle de ladite structure tenue, le lundi 24 avril 2017 à Ouagadougou. « Elle nous a offert l'opportunité de passer en revue les résultats obtenus par notre action commune au cours de l'année 2016, et de nous accorder sur les priorités de la période 2017-2019», a expliqué le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément Sawadogo.

Un rapport apprécié par le représentant des partenaires techniques et financiers (PTF) du secteur de la gouvernance administrative et locale, Dr Corneille Agossou, directeur-pays du PNUD au Burkina Faso. «Nous saluons à sa juste valeur tous les efforts consentis par le gouvernement burkinabè dans le secteur de la gouvernance administrative et locale afin d'assoir progressivement dans le pays, une nouvelle gouvernance plus efficace, plus informée et plus participative», s'est-il réjoui. Il s'agit entre autres, du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale avec la réalisation de quatre commissions mixtes et l'organisation de 20 visites de travail et d'amitié, de la participation à 29 sessions des organes principaux de l'ONU et les institutions spécialisées. Il y a également la promotion de la déconcentration administrative et de l'administration électronique. A cela s'ajoutent le suivi effectif du processus de rédaction et d'adoption des projets de lois, la fonctionnalité des médias de proximité et l'appui financier de l'Etat à la presse privée.

Un soutien renouvelé

Pour sa part, le ministre Sawadogo a ajouté la réalisation des actions prioritaires en matière de recrutement, de la formation professionnelle et de la gestion des carrières de la fonction publique, de l'état civil, de la défense des intérêts du Burkina Faso en Afrique et dans le monde,etc. «J'invite les agents à redoubler d'efforts afin que nous puissions consolider les acquis et engranger d'autres résultats pour l'amélioration des conditions de vie des populations», a souhaité le premier responsable du département. A entendre le représentant des PTF, malgré la richesse en données quantitatives, le rapport gagnerait à être plus analytique. Et au ministre de relever que cette revue se tient dans un contexte particulier, ce qui a occasionné les difficultés rencontrées dans l'élaboration du présent projet de rapport et la tenue de cette revue. «L'année 2016 marque la première année de mise en œuvre du PNDS, mais aussi une année qui a été consacrée à l'élaboration du document de plaidoyer pour l'adhésion des partenaires», a-t-il soutenu. Des insuffisances qui n'affectent pas la position des PTF, de l'avis de leur représentant, Dr Corneille Agossou. «Au regard de toutes les réalisations déjà enregistrées mais surtout de l'engagement des acteurs à relever les défis, les PTF du secteur de la gouvernance administrative et locale renouvellent leur soutien constant au gouvernement du Burkina», a annoncé Dr Agossou. Le ministre de la Fonction publique a rappelé que le CSD est la principale instance pour l'orientation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des secteurs de planification.