Afrique de l'Ouest: La Guinée et le Burkina Faso renforcent leur complémentarité

La deuxième session de la Grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée se tient les 24 et 25 avril 2017 à Ouagadougou.

Après plusieurs reports pour des contingences diverses, la 2e session de la Grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée a lieu à Ouagadougou. Plus de six ans après la tenue de la première session à Conakry en mars 2011, les experts des deux pays sont de nouveau réunis, cette fois en terre burkinabè, autour des projets communs en vue de « bâtir un exemple de coopération Sud-Sud réussi ». C'est, du moins l'ambition des délégations des deux pays, affichée à l'ouverture des travaux intervenue le lundi 24 avril 2017 dans la salle de conférence du ministère en charge des Affaire étrangères. Le ministre guinéen de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, par ailleurs chef de la délégation, le général Boureima Kondé, a salué les relations empreintes de «confiance et de fraternité » entre les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Alpha Condé, et qui se traduisent par la tenue effective de cette session de la Grande commission mixte de coopération. Le général Condé a déclaré à l'entame de la rencontre de Ouagadougou, qu'il s'agit surtout pour les experts des deux pays, d'explorer les voies et les moyens devant permettre de renforcer, consolider et diversifier les rapports de coopération entre les deux peuples liés par l'histoire, la culture, la langue, la sociologie... Le chef de la délégation guinéenne est revenu sur les conclusions de la première session. Elles ont réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération bilatérale par la promotion d'une concertation régionale efficace notamment dans la recherche de solutions aux problèmes de sécurité.

Renforcer l'intégration économique

Le général Boureima Condé a indiqué que la 2e session de la Grande commission mixte « est un exercice déterminant » avec la conviction qu'elle aboutira à des conclusions hautement positives car les deux pays ont un « devoir de renforcer leur complémentarité sur la route de l'intégration économique ». Pour le chef de la délégation burkinabè, la ministre déléguée à la coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Rita Agnékétom, les deux peuples peuvent déjà se réjouir d'une Coopération « riche et fraternelle ». Elle en veut pour preuve, la formalisation de l'accord-cadre de coopération en janvier 2011, la signature de 4 accords dans les domaines des consultations diplomatiques, des enseignements secondaires et supérieurs, de la santé et de la solidarité nationale. C'est avec réalisme, tout de même, que la ministre a dépeint cette coopération jugée exemplaire. « Des événements sociopolitiques sont survenus dans nos deux pays frères après la tenue de l'unique session de notre Commission mixte de coopération, toute chose qui a entravé l'exécution de certains projets et rendu difficile la tenue de la réunion du comité de suivi des décisions et recommandations issues de la première session », a diagnostiqué Mme Rita Agnékétom. Elle a, de ce fait, invité les experts des deux pays à faire le bilan de l'exécution des décisions et recommandations de la précédente session. Le chef de la délégation a profité de l'occasion pour réitérer les félicitations du gouvernement burkinabè au chef de l'Etat guinéen, Alpha Condé, à la suite de son élection à la présidence en exercice de l'Union africaine, lors de la 28e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA en janvier dernier. Mme Agnékétom a aussi traduit la reconnaissance de son pays au peuple guinéen pour son soutien à l'élection de Mme Minata Samaté au poste de commissaire aux affaires politiques de la commission de l'Union africaine.