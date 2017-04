Burkina Faso: Affaires Inoussa Kanazoé - Les commerçants éxigent sa libértion

C'est alors qu'il a invité tous les commerçants à rallier la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina Faso et à rester mobilisés pour les actions futures. «Nous tenons pour seul responsable l'autorité compétente au cas où notre tentative de dialogue restera sans suite», a-t-il prévenu.

Cette méthode employée par les forces de l'ordre, selon eux, relève de l'époque des « régimes d'exception». «Nous sommes dans un Etat de droit, on ne peut pas venir arrêter un citoyen sans lui avoir transmis, au préalable une convocation en bonne et due forme», a déploré le secrétaire général de la Fédération syndicale des commerçants du Burkina Faso, Moussa Nana.

