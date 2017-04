Cameroun: Le MINATD sur le terrain - L'inauguration de nouvelles infrastructures au programme

Au cours de cette visite, il procèdera à l'inauguration des certains édifices publics, notamment : les préfectures de Garoua et de Tcholliré ; la sous-préfecture de Garoua II ; l'Hôtel de ville de Garoua I ; la salle de fêtes de la communauté urbaine de Garoua, ainsi que l'agence régionale du FEICOM pour l'Adamoua. Il présidera également à Maroua, les travaux de l'atelier sur le renforcement de la résilience des collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Extrême-Nord. En outre, il visitera les sites de construction du marché central de Bertoua, les résidences des préfets de Maroua, de Tcholliré et de Bertoua. Yaoundé, le 21 avril 2017 (é) René Emmanuel SADI

Le ministre de l'Administration terrotoriale et de la Décentralisation informe l'opinion publique nationale qu'il effectuera, du dimanche 23 au vendredi 28 avril 2017, une visite de travail dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamoua et de l'Est.

