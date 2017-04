Cameroun: Universités d'Etat - De nouveaux départements créés

Douala, Dschang Maroua et Ngaoundéré sont désormais dotées d'un département de English Law, pendant que Buea et Bamenda accueillent celui de French Private Law.

Du nouveau dans les universités camerounaises. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo, a signé vendredi dernier une série d'arrêtés portant création de nouveaux départements dans certaines universités d'Etat. Sur la liste, les universités de Douala, Dschang Maroua et Ngaoundéré. Ces quatre institutions auront désormais dans leurs facultés de droit, des sciences juridiques et politiques respectives, un département de English Law. Et dans la Faculty of Law and Political Sciences de l'université de Bamenda ainsi que la Faculty of Social and Management Sciences de l'université de Buea, il y aura un département de French Private Law. D'après les textes du chancelier des ordres académiques, le régime des études, des examens et des programmes d'enseignement des départements de English Law et de French Private Law, sera celui de la faculté de droit de l'institution-mère.

Ces départements pourront être subdivisés en autant d'unités et de laboratoires qu'il y a de spécialités dans la discipline, sur proposition du recteur de l'université ou du Vice Chancellor, après validation des instances statutaires desdites institutions universitaires. Ces nouveaux départements sont soumis aux dispositions générales des lois et règlements régissant les universités. Les responsables de ces institutions ont la charge d'appliquer les textes du ministre de l'Enseignement supérieur. Des sources bien introduites indiquent que l'annonce de la création de ces départements intervient après un important travail abattu en amont. Notamment sur les plans administratif, infrastructurel et logistique. Les chefs de ces nouveaux départements seront nommés. Le démarrage des cours étant prévu pour la rentrée académique prochaine. Pour mieux comprendre les raisons de la création de ces nouveaux départements, CT s'est approché du Pr. Jacques Fame Ndongo, dans l'entretien qui suit.