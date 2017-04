Burkina Faso: Création de la Caisse des dépôts et consignations

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a présidé, le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou, une rencontre d'échanges sur le projet de création de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso (CDC-BF) avec les principaux acteurs concernés, notamment les caisses de retraite, la SONAPOST et les banques.

Après s'être imprégné des expériences de la France, du Maroc et du Sénégal, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, veut appuyer sur l'accélérateur pour la création de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso (CDC-BF). A cet effet, il a rencontré, le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou, les représentants des travailleurs, de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la Caisse autonome des retraites des fonctionnaires (CARFO), de la Société nationale des postes (SONAPOST), des greffiers, des notaires et des institutions bancaires.

Ce, pour échanger sur le projet afin de recueillir les préoccupations de ces principaux acteurs concernés. En guise d'introduction, le chef du gouvernement a informé les participants que des études sont prévues pour l'élaboration du business- plan et pour l'étude actuarielle portant sur un modèle prudentiel, les limites d'expositions aux risques... Le processus de ces études, a-t-il mentionné, sont à un stade très avancé et bénéficie du soutien de la CDC France ainsi que de l'Agence française pour le développement (AFD) qui accepte assurer leur financement.

Le Conseil des ministres a approuvé, lors de sa session du 1er mars 2017, les avant-projets de textes législatifs et autorisé leur transmission à la représentation nationale, en vue de leur adoption, a soutenu le Premier ministre. Pour lui, la CDC-BF sera un établissement public à statut spécial, doté de la personnalité juridique et d'une autonomie financière, sous la surveillance de l'Assemblée nationale et contrôlée par la Cour des Comptes. Selon lui, elle sera habilitée à recevoir et à gérer les consignations administratives, judiciaires et conventionnelles.

Des inquiétudes de mobilisation des ressources

De même, à l'entendre, une partie des ressources de placements de la SONAPOST, de la CNSS et de la CARFO, des dépôts de garantie constitués par les usagers auprès de grands concessionnaires de service public (ONEA, SONABEL, etc.) sera mise à sa disposition pour renforcer sa capacité d'intervention. « La CDC-BF intervient en qualité d'investisseur d'intérêt général. Elle est un complément indispensable aux banques dans leur mission de financement du développement de notre pays », a-t-il appuyé. Malgré le long exposé sur le projet, les participants ont émis tout de même des préoccupations quant à la faisabilité et surtout la provenance des ressources de la CDC-BF. Tout en saluant l'initiative du Premier ministre de concerter les différents acteurs, l'Administrateur, directeur général de ECOBANK, Cheikh Travaly, a affirmé son adhésion au projet, avant de souligner ses inquiétudes. « Nous comptons soutenir ce projet parce qu'il s'agit de construire un outil de développement et de souveraineté. Cependant, nos préoccupations concernent la gouvernance et les modalités de financement de cette caisse. Puisque nous avons appris que ce sont les institutionnels comme la CNSS, la CARFO, la SONAPOST... qui doivent financer la CDC-BF et comme les ressources de ces instituions se trouvent au niveau du système bancaire, c'est pourquoi nous étions inquiets quant à la liquidité et à la stabilité du système financier et bancaire », a-t-il relevé. Sur ces points, après les échanges, il a dit comprendre que ce n'est pas la totalité des dépôts de ces institutions qui sont dans le système bancaire qui sera amenée dans la CDC-BF.

Le greffier en chef au ministère en charge de la justice, Me Adama Maré, s'est aussi inquiété des ressources de la CDC-BF. Pour ce projet, a-t-il signifié, la justice émet des réserves parce que les assignations et tous les fonds judiciaires sont liés à des procédures. « Puisque le juge peut demander à tout moment, ces fonds qui suivent des dossiers. L'on craint que si l'on les amène dans la CDC-BF, l'on ne puisse pas les présenter au juge au moment voulu », a-t-il expliqué. En tous les cas, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, s'est dit satisfait des échanges: « Cette réunion m'a donné l'occasion de rassurer les participants de l'option entreprise pour la création de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso (CDC-BF). C'est de notre devoir de prendre en compte leurs préoccupations afin d'ajuster le projet de manière à ce que la création de cette institution de développement soit consensuelle ».

La CDC-BF, a-t-il insisté, n'a pas la vocation de perturber la stabilité financière ; elle va travailler aux côtés des banques commerciales et toutes les institutions qui concourent au financement de l'économie nationale. C'est un nouvel instrument, à son avis, qui va permettre de diversifier davantage le système bancaire et financier du pays et apporter sa pierre à l'édification du Burkina Faso nouveau et au financement du Plan national de développement économique et social (PNDES). La vocation de cette caisse, a-t-il insisté, est essentiellement de centraliser l'épargne à long terme, financer des projets structurelles de développement comme le financement des collectivités territoriales, l'énergie, des infrastructures tels les hôpitaux, les universités, etc.

En ce qui concerne la date exacte de création de la CDC-BF, le chef du gouvernement a précisé : « Nous attendons le projet de loi qui se situe au niveau du Parlement. Après sa validation, nous allons passer à l'opérationnalisation de cette caisse ». Pour ce qui est du financement de démarrage de cette caisse, a-t-il annoncé, il est prévu que la CDC-BF bénéficiera d'une dotation initiale conséquente de l'Etat pour lui garantir sa souveraineté et sa solidité afin de rassurer les marchés sur sa capacité financière et de remplir les missions qui sont les siennes. « Ce projet n'est pas un risque. Nous voulons un instrument de financement de développement du pays à partir de ressources longues. La CDC-BF n'a donc pas un but lucratif ni social », a soutenu le chef du gouvernement.