Madagascar: Airtel Madagascar - Campagne de sensibilisation contre le SIDA à Mahajanga

Entreprise socialement responsable, Airtel Madagascar continue les actions sociales dans différentes régions et concernant différents secteurs.

La lutte contre le VIH-Sida s'inscrit dans les priorités d'Airtel Madagascar. Les 5 et 6 avril dernier, le 3e opérateur mobile mondial, en partenariat avec l'Association Aide et Soin aux Malades ou ASM de Befelatanana, se sont mobilisés pour réaliser une campagne de sensibilisation contre le VIH Sida dans la Ville des Fleurs. Le dispositif déployé par les deux entités pour cette grande mobilisation a permis à plus de 140 personnes volontaires de se faire dépister. Dans la même foulée, 120 membres du personnel de santé ont reçu une formation sur le VIH-Sida afin de leur permettre d'assurer une meilleure prise en charge des patients.

Valeurs

Conscient des dangers liés à cette pandémie qui détruit beaucoup de vies, Airtel Madagascar, depuis l'année 2013, s'est engagé aux côtés de l'ASM afin d'agir de concert contre ce fléau et éduquer la population malgache sur l'importance d'avoir une vie sexuelle responsable. L'incitation à l'utilisation du préservatif et l'importance du dépistage ont constitué la base des thèmes abordés durant la campagne de sensibilisation. « ... Pour Airtel Madagascar, l'engagement à cette cause est le reflet de nos valeurs. Nous sommes solidaires et nous nous engageons de manière durable dans ces campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le dépistage volontaire du VIH qui est la voie d'accès aux services de prévention, de traitement, de soins et de soutien... » a déclaré Maixent Bekangba, Directeur général d'Airtel Madagascar.

Fidèle partenaire

« ... A Madagascar, malgré les campagnes de sensibilisation qui sont faites régulièrement sur toute l'étendue du territoire, bon nombre de personnes ne croient toujours pas à l'existence du VIH-Sida. C'est la raison pour laquelle, nous n'hésitons pas chaque fois que l'occasion se manifeste, avec notre fidèle partenaire Airtel, de conscientiser les populations. » a déclaré le Pr Mamy Randria Président de l'ASM. Pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida en décembre prochain, Airtel Madagascar et l'ASM préparent déjà une autre campagne de sensibilisation pour accélérer la riposte contre le sida.