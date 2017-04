Madagascar: Trail de l'Ile Rouge - Africa Trek and run est de la partie

Avec Africa Trek and Run, l'organisateur, aidé de son responsable logistique et communication depuis trois ans, MahayExpédition, ils ont pour objectif de sensibiliser les entreprises à la préservation de la biodiversité malgache. « Mais ce qui le diffère des autres trails à Madagascar, grâce à cette formule par étapes, c'est de pouvoir offrir aux concurrents la sensation de pleine nature, mais également l'opportunité de découvrir plusieurs sites de Madagascar au cours d'un seul évènement. L'un d'entre eux, le Parc National des Tsingy de Bemaraha, classé « site patrimoine mondial de l'Unesco ».

« Le concept du Trail de l'Ile Rouge est d'offrir à ces coureurs internationaux et malgaches, la possibilité de vivre une aventure humaine en immersion avec la population malgache sur les sites remarquables de Madagascar. Mais également, il ouvre ses portes aux coureurs malgaches sous la forme d'un sponsoring avec les entreprises malgaches » a déclaré Stéphane Thamin, responsable de communication et de logistique.

1500 m de dénivelé positif, voilà le trail de l'Ile Rouge. L'édition 2015 a enregistré 35 coureurs internationaux. Cette seconde édition verra en plus des étrangers deux coureurs malgaches sponsorisés ou invités. Côté parcours, demandez le guide. Il y aura une étape sur les Hauts Plateaux du Vakinankaratra à Betafo suivie d'une étape en boucle autour de la ville de Miandrivazo. Deux autres étapes se courront le long de la rivière Tsiribihina. Ensuite, une autre étape emmènera les trailers au pied des Tsingy de Bemaraha. Avant de boucler le trail de l'Ile Rouge, il y aura ce départ au pied de l'Allée des baobabs et cette arrivée au bord du Canal du Mozambique ! Qui dit mieux ?

Avec 14 jours de course qui se fera en six étapes de 18 à 25 km pour un total de 140 km et de

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.