Madagascar: Femmes leaders malgaches - Participation aux processus décisionnels

Le Programme des Nations Unies pour le Développement forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun.

Présent dans plus de 170 pays et territoires, il offre une perspective mondiale et des connaissances locales au service des peuples et des nations. A cet effet, plusieurs femmes leaders, issues de différentes institutions privées et publiques, participeront à l'atelier interactif orienté sur leur participation aux processus décisionnels politiques ainsi qu'à l'affermissement de la démocratie apaisée à Madagascar.

L'objectif de cet atelier, qui se tiendra du 25 au 26 avril 2017 à l'Hôtel Ibis, est de mettre en valeur les rôles et places des femmes leaders de la Grande Ile dans la promotion d'un environnement propice au dialogue, à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale, à la participation citoyenne, et à la démocratie apaisée. Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives de renforcement des capacités multi-acteurs, mis en place avec le concours du PNUD, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, après la visite du Secrétaire Général de l'ONU l'année dernière.