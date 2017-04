Madagascar: Lutte contre le trafic maritime illicite - Signatures de protocoles d'accord

Vendredi dernier, la Direction Régionale des Douanes (DGD), le Centre de Fusion des Informations Maritimes (CFIM), le Ministère de la Défense Nationale (MDN) et le Ministère des Finances et du Budget (MFB) ont signé conjointement des protocoles d'accord portant sur le trafic illicite en mer, au Centre de Conférences Internationales (CCI) Ivato.

Ces protocoles entrent dans le cadre du renforcement de la sécurité du territoire, des frontières et de l'espace maritime nationaux contre la contrebande et les trafics illicites. Concrètement, ces protocoles amélioreront la connaissance de la situation maritime et l'accélération de l'organisation des réponses opérationnelles aux menaces, par un suivi des activités maritimes en temps réel ou quasi. Les opérations de contrôle en seraient ainsi renforcées.

Collaboration. La douane a initié une stratégie de surveillance impliquant la collaboration entre les entités de surveillance, raison pour laquelle les échanges d'information entre celles-ci et la coordination de leurs actions sont devenues indispensables. Le CFIM et le Commandement des Forces Navales (COFONA) ont signé les protocoles d'accord pour marquer leur adhésion à la stratégie initiée par la douane et leur volonté de collaborer avec la DGD. La surveillance de toutes les activités maritimes sera le point focal de leurs actions conjointes.

Extension. Les signataires de ces protocoles d'accord projettent prochainement d'intégrer d'autres parties prenantes, à savoir : l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale, le Secrétariat Exécutif pour l'assainissement de la lutte contre les trafics de bois précieux (notamment le bois de rose, problématique), la Gendarmerie et Police nationales, les sociétés civiles, la Direction générale des Forêts et les douanes de la région Océan Indien (mauricienne, réunionnaise, comorienne et seychelloise), etc.

500 000 millions de dollars ! A cause des trafics illicites des ressources naturelles de Madagascar, l'Etat observe un manque à gagner de 500 000 millions de dollars. Ce montant colossal démontre à lui seul qu'une lutte acharnée contre ce fléau urge ! Les protocoles signés vendredi arrivent donc à point nommé. La douane prouvera alors qu'elle est à même de mener une de ses principales missions : le recouvrement des recettes.

Résultats encourageants. Les luttes accrues menées contre les trafics illicites depuis quelques années ont porté leurs fruits, grâce notamment à la coopération avec les entités aéroportuaires. Parmi ces résultats prometteurs, nous pouvons citer les 830 kg d'or déclarés légalement à l'export (un record depuis l'indépendance !). Les trafics sulfureux de tortues et de bois de rose ne sont pas non plus en reste.

Nouveau Challenge. Conformément au surnom de « soldats de l'économie », l'administration de la douane poursuit son combat contre les trafics illicites de toutes sortes. Elle se lance même un nouveau défi : la formation de nouveaux agents, pour plus de performances et une meilleure adéquation entre les ressources déployées et les actions à mener.