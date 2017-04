Madagascar: Smooth night women - Manoa, Elsie, Faniah et Grace Loren, dans la peau des grandes divas américaines

Elsie, Manoa, Grace Loren et Faniah vont rendre hommage aux grandes divas américaines.

Elles sont jeunes, elles sont jolies, mais pas seulement. Leur plus grand atout ne demeure cependant pas dans leur beauté, mais dans leur voix. Ce sont d'excellentes chanteuses et interprètes et les 10, 11, 12 et 19 mai, elles vont enchanter les mélomanes.

Quatre belles femmes, quatre voix ! Elles se sont préparées depuis des semaines, voire des mois. Aujourd'hui, elles sont fin prêtes et n'attendent plus que le jour J. « Après le « smooth night » avec les beaux gosses d'Ivenco, place cette fois à la gent féminine. Connues des amateurs de bonne musique, Manoa, Elsie, Faniah et Grace Loren promettent de faire passer à tous ceux qui seront au rendez-vous, des moments inédits. « Une grande complicité, un feeling hors-pair, mais aussi beaucoup de passion et d'émotion dans chaque titre que nous interpréterons ! Voilà ce que nous vous promettons pour cette soirée.

Soyez des nôtres si vous ne voulez pas en rater une miette », précise Faniah. Manoa Ralisiarimanitra, elle, est impatiente d'être sur scène et de retrouver le public pour tout donner. « Des scènes et des scènes passent dans ma tête, c'est d'ailleurs ce dont nous quatre parlions maintes fois, je suis toute impatiente de montrer ce que l'on a concocté depuis un certain temps déjà... ». Grace Loren ? Elle est prête depuis déjà bien longtemps. « Le challenge est de taille, mais nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un show d'exception. Nous n'attendons plus que vous, prêtes à partager avec vous cette passion qui nous unit tous, la musique ! ». Elsie a perdu ses mots.

D'Aretha Franklin à Sade. Que de grandes chanteuses ! Le répertoire du quatuor féminin va effectivement être composé des titres d'Aretha Franklin, Natalie Cole, Sade et de Whitney Houston, des divas connues pour leur talent, leur capacité et technique vocales. Celles qui vont les interpréter ne sont pas moins talentueuses. Le public peut donc s'attendre à être surpris. Manoa, Elsie, Faniah et Grace Loren, pour l'occasion, vont d'autant plus être accompagnées d'excellents musiciens. Nous retrouverons notamment Tsanta (Trompette), Anjaniony (Saxophone), Tojo Rabekoto (Basse), Dasy (Drums), Sarah (Background Vocal), Fabrice (Background Vocal), Linah (Background Vocal), Joro Rakotozafiarison (Guitare), Solofo Bota (Keyboard), Naly (Trombone) et Andry Michaël (Keyboard), pendant les quatre jours. « Smooth night women », c'est les 10, 11, 12 et 19 mai 2017 à l'hôtel Colbert, au Kudeta Urban Club, au Grand Hôtel Urban et au Trano Bongo Hôtel.