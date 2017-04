Cote d'Ivoire: Santé sexuelle - La réforme de Trump invite à une prise de conscience, dit un spécialiste

interview

[24-04-2017. 17h00] C'est une sorte d'éveil de conscience sur le fait que nous devons nous prendre en charge. Ne plus que jamais considérer des affaires exogènes comme des opportunités probables.

Santé sexuelle: La réforme de Trump invite à une prise de conscience, dit un spécialiste

Une rencontre africaine des différents acteurs francophones de l'Ippf région Afrique s'est déroulée du 19 au 21 avril à Abidjan-Treichville au siège de l'Aibef, soit deux semaines après celle organisée en faveur des acteurs anglophones à Nairobi. M. Lucien Kouakou, directeur régional de l'Ippf (Fédération internationale pour la planification familiale), Région Afrique revient sur les enjeux, dans un entretien.

Quel est l'enjeu de l'atelier sur le volontariat et la gouvernance pour les associations membres de l'Ippf ?

Il y a un changement. L'environnement présente beaucoup de défis. L'opposition accroît pour les questions de la santé de reproduction des jeunes... Il y a des changements au niveau de certains pays clés tels que les États-Unis, des bouleversements au niveau opérationnel en Grande Bretagne avec le « Brexit »... Donc, tous ces facteurs sont en train d'avoir une certaine influence sur notre mode opératoire. Cette rencontre a permis de nous réunir avec les présidents de chaque association francophone de l'Afrique, les directeurs exécutifs et les jeunes présidents pour réfléchir de façon stratégique sur comment aborder ces défis qui se présentent à nous. Et ce, avec beaucoup plus de quiétude, mais aussi avec beaucoup plus de sérénité dans la recherche de l'efficacité, de l'efficience et dans la recherche de l'excellence. Parce qu'au-delà de tout cela, c'est que l'Ippf et ses associations membres voudraient tenir toujours plus haut le flambeau de la santé sexuelle et de la reproduction dans le monde mais surtout en Afrique.

La décision de Donald Trump de réduire les subventions destinées à la promotion de la santé sexuelle et la santé de reproduction a-t-elle un impact sur vos activités ?

La décision du Président américain Donald Trump n'est pas tout à fait une menace mais une opportunité. C'est une sorte d'éveil de conscience sur le fait que nous devons nous prendre en charge. Ne plus que jamais considérer des affaires exogènes comme des opportunités probables. Et donc, le fait que l'administration de M. Trump ne veuille pas privilégier les questions de la santé sexuelle et de reproduction doit nous galvaniser davantage dans la recherche de partenaires qui soutiennent l'action. Et aussi réfléchir sur des stratégies qui vont nous permettre éventuellement de faire face à cette opposition. C'est ce qui fait la vie.

Est-ce qu'on peut évaluer le montant de la subvention des États-Unis?

Pour les cinq prochaines années, pour toute la fédération mondiale, cela tourne autour de 100 millions de dollars environ... c'est beaucoup. Mais l'avantage que nous avons, c'est qu'il y a au-delà de cela des partenaires qui se sont exprimés à Bruxelles, où il y a des partenaires qui sont prêts à soutenir notre action. Il y a aussi des États africains qui ont accepté de positionner le dividende démographique comme une des priorités dans leur plan d'action. Quand vous regardez les 4 piliers de ce plan d'action, évidemment nous sommes plus que satisfaits parce que nous avons toujours des écoutes actives pour nos actions. C'est vrai que nous prenons 100 000 000 dollars pour toute la fédération globalement. Mais, une chose est claire, c'est que les financements américains n'étaient pas portés sur le financement principal. C'était des financements d'appoints sur des projets d'appoints. Il y a certes une influence. Mais elle est ressentie sur la structure globale et non sur la structure principale. Il n'y a pas d'impact significatif, quoique indirectement on puisse identifier quelques faiblesses. Si l'on n'y prend garde, il pourrait affecter toute la structure. Nous sommes réunis ici pour trouver des approches pour les contourner dès maintenant.

Quelles stratégies disposez-vous pour compenser les réformes des Républicains ?

L'Ippf a commencé cette analyse avant les élections américaines. Parce que nous avons un plan basé sur les scenarii de crise. Nous nous sommes dit, un des scenarii si les Républicains viennent au pouvoir, c'est cette réforme mentionnée ci-dessus. Ce n'est pas nouveau... On est habitué à cela. Mais cette année, c'est d'autant plus grave que cela s'étend à d'autres domaines. Les questions de Vih/Sida, de santé, etc. Cela nous inquiète. Mais on avait déjà poussé la réflexion.

Parlez-nous donc des acquis de cette rencontre à Abidjan

Cette rencontre a permis à nos participants d'exprimer leurs préoccupations au niveau national au regard de ce changement. L'année 2017 est placée sous le signe du « Dividende démographique », quelle est la place des jeunes dans nos programmes ? Comment centrer davantage notre intervention sur les jeunes ? Pour que nous puissions aussi contribuer à la réalisation de ce dividende démographique. De toutes les façons, on l'a toujours fait en investissant davantage dans la planification familiale, en mettant au-devant les questions du genre, en prenant en compte l'investissement des jeunes, l'éducation... Et surtout en faisant en sorte que les produits soient disponibles pour la bonne gouvernance.