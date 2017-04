Congo-Brazzaville: One man show - Brazza comedy show 3 ans déjà!

Avril 2014 - avril 2017, il y a exactement 3 ans que Brazza comedy show naissait. Les humoristes congolais ont jugé mieux de célébrer cet événement les 29 et 30 avril à Brazzaville. Prendront également part à l'évènement, les anciens sociétaires de ce club qui évoluent dorénavant ailleurs.

Brazza comedy show a vu le jour sur l'initiative de Junior de Mat, avec en évidence de l'humour, du One man show, du stand comedy, diffusé sur Drtv, avec beaucoup de spectacles publics, tels que Rions ensemble ; Rire pour réussir ; Bonana qui est devenu un grand rendez-vous des Brazzavillois tous les mois de janvier à l'Institut français du Congo (IFC). Le tout dernier Bonana célébré en 2017, pendant deux jours avec la participation des comédiens de l'extérieur, notamment dauphin Boulamatadi de B,One show ; Kevin Dibouti du Gabon.

Pour lier l'utile à l'agréable, les humoristes congolais vont offrir un grand spectacle pour leurs 3 ans, qui se déroulera les 29 et 30 avril 2017 à Christy hôtel de Moukondo. Le spectacle du 29 avril est destiné aux adultes à partir de 19h, et celui du 30 avril reservé aux enfants à partir de 15h avec beaucoup de cadeaux. L'objectif étant de faire rire les Congolais. Ils invitent toutes les personnes qui n'ont jamais vues le rire en live de venir voir, Junior de Mat, Weilfar Kaya, Kimana formidable, Djaust Pounga, Aristote Kaya (cerveau magique), Juste Parfait, God Zek, Yann Mounouata, Princilia Lyne, Beranger Loundou, Naz-R, Charles Mohamed, Rose Digitale et Roblin Ngatali, l'artiste qui imite le chef de l'Etat. D'autres anciens de ce groupe seront également présents à la cérémonie. C'est un événement à ne pas rater.

Dressant le bilan à mi-parcours de cette année 2017, Junior de Mat a déclaré que l'année 2017 est une année très positive pour Brazza comedy show en tant que groupe. Ils ont participé au Marché africain du spectacle et des arts (Masa) en Côte-d'Ivoire ; à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) du rire au Cameroun ; au Festival Toseka à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) et à bien d'autres événements, tels que le Festival TuSeo de Brazzaville organisé par Lauryathe Bikouta ; le tout sanctionné par le trophée des Sanzas de Mfoa en tant que meilleure création dans la catégorie théâtre.

Quant à la participation de Brazza comedy show au Parlement du Rire de Mamane, Junior de Mat reconnait que c'est une question qui revient souvent, mais il invite à la patience. Car chaque chose, dit-il, a son temps.