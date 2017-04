Togo: Du sourire aux lèvres désormais

600 bénéficiaires sont enregistrés et les équipements sont déployés dans 300… Plus »

L'Ecole Primaire Publique existe depuis 2008 et elle bénéficie ainsi d'un troisième bâtiment scolaire digne de ce nom. Jusque-là, la maternelle est abritée dans « des mottes de terre d'argile lessivées par l'eau de pluie et de ruissellement qui tenaient difficilement encore debout », a rappelé John Amévi Lèguèdè.

Pour le Directeur Général de la lunetterie « ODG », la mise en place de cet édifice est la concrétisation de sa volonté « d'œuvrer à l'épanouissement et au développement des tout-petits » car, c'est eux « le renouveau, la pérennité et la continuité ; et leur réussite est donc un enjeu pour la collectivité ».

Le bienfaiteur, c'est John Amévi Lèguèdè, Directeur Général de la lunetterie Optique à Dieu la Gloire (ODG). Certes, il annonce avoir déjà mis le joyau à la disposition du Gouvernement, mais, d'autres actions sont en perspectives pour continuer par mettre les enfants dans de bonnes conditions. Les enfants d'Avétsédomé et environs bénéficieront dans les prochains jours un package de services sociaux, notamment les cantines scolaires, une infirmerie, une adduction d'eau potable et l'électricité.

D'un coût global de 24 998 591 FCFA, le bâtiment bien clôturé pour la sécurité des enfants, est composé de deux salles de classe (petite session et grande session), d'un bureau doté de magasin, d'un bloc toilette et d'une aire de jeux ; bref, selon le DRE, l'édifice répond aux normes requises par les autorités éducatives togolaises.

