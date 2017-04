Ethiopie: Le Belge Frank Fol, figure de proue d'une campagne alimentaire

communiqué de presse

Bruxelles — L'aide humanitaire secourt véritablement les victimes de la famine. C'est ce que Frank Fol, chef coq belge, a découvert en Éthiopie. Lui et cinq autres chefs européens portent la campagne d'aide alimentaire #WhatFoodMeans.

L'Union européenne et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) souhaitent souligner l'importance de l'aide alimentaire. Les deux organisations sont des partenaires essentiels de la Coopération belge au Développement.

L'aide humanitaire est importante. Elle peut sauver des vies et redonner des perspectives d'avenir. Sur invitation du PAM et de l'UE, cinq chefs européens ont découvert l'importance de la nourriture pour les Éthiopiens touchés par la sécheresse et le changement climatique. L'un de ces chefs n'est autre que notre compatriote Frank Fol, également connu sous le nom de « chef des légumes ». Il y a deux ans, l'Éthiopie a subi la plus grave sécheresse de ces 50 dernières années. Près de 18 millions d'habitants disposaient d'un accès insuffisant à la nourriture, et 10 millions de personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire.

L'année passée, 75 000 tonnes de vivres ont à nouveau été distribuées, près de 30 000 chargements de camion. « Cette aide a permis aux familles éthiopiennes et aux réfugiés du pays d'avoir accès à une alimentation nutritive, tout en évitant aux petits fermiers et éleveurs de vendre leur récolte et de perdre des revenus », ont déclaré le PAM et l'UE dans un communiqué. Un agriculteur éthiopien raconte en effet qu'une sécheresse de cette ampleur les oblige à vendre tous leurs biens pour racheter ensuite du bétail. Ensuite, ils doivent à nouveau acheter du bétail. Depuis lors, les pluies n'ont pas été fortes en Éthiopie, si bien que la présence des organisations d'aide reste indispensable. Le pays accueille également plus de 700 000 réfugiés venant de Somalie, d'Érythrée et du Soudan du Sud, où la guerre fait rage.

Les cinq chefs européens, en qualité d'ambassadeurs, mettront en valeur le travail des organisations européennes et de l'ONU dans la Corne de l'Afrique. Il s'agit de la Polonaise Anna Starmach, du Danois Mikkel Karstad, de l'Italien Simone Rugiati et de l'Espagnole Clara Perez Villalon, sans oublier notre Belge Frank Fol. Sur le site #WhatFoodMeans, découvrez les histoires qu'ils ont rapportées d'Éthiopie. « Avec le soutien de l'UE, des céréales ont pu être distribuées aux familles éthiopiennes. Elles ont donc pu conserver leur habitation et surmonter cette période difficile. Les femmes enceintes ont bénéficié d'un mélange de céréales extrêmement nourrissant pour reprendre des forces. Sans cette aide alimentaire, 250 000 enfants mourraient », affirme Frank Fol. Il insiste sur la différence que l'UE et l'ONU font réellement pour la population.

