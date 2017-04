Burkina Faso: Sécteur de l'énergie - Les parlementaires adoptent une nouvelle réglementation

L'introduction de dispositions spécifiques relatives à la promotion des énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique ; l'élargissement des pouvoirs du régulateur à l'ensemble du secteur de l'énergie conformément aux dispositions de l'Autorité régionale de régulation et l'inscription des modalités de son financement ; la définition d'infractions et de sanctions spécifiques au secteur de l'énergie.

A ce niveau, il relève qu'il y a des localités qui sont électrifiées mais ne sont desservies et il était donc important que des producteurs indépendants puissent s'installer pour produire l'énergie localement et vendre à la SONABEL ou à de gros consommateurs comme les sociétés minières qui en ont besoin. Mais le réseau de transport reste le monopole de la SONABEL.

Alors que le pays dispose d'un potentiel abondant en sources d'énergies renouvelables principalement le solaire (5,5 kwh/m2/jour) et d'un certain nombre de sites propices à la mini-hydraulique (67 sites identifiés).

L'état des lieux relevé par la Commission du développement économique, de l'environnement et des changements climatiques (CODECC) fait ressortir une puissance totale installée en 2016 qui est de 325 mégawatts dont 30,72% d'importation avec les pays voisins ; un déficit à la pointe de 60 mégawatts en 2016 ; un faible taux de couverture (34% en 2015) ; un faible taux d'électrification nationale (19% en 2015) ; un coût élevé en KWH (entre 130 et 150 F CFA/kwh).

