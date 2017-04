L'interpellation du PDG de CIMFASO et de CIMETAL continue de susciter des commentaires dans la cité. La coalition des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina Faso n'a pas voulu rester indifférente face à cette situation. En effet, pour se faire entendre, elle a donné de la voix lors d'une conférence de presse devant les membres des différentes structures syndicales qui avaient pris d'assaut, le lundi 24 avril dernier, la salle de conférences du Liptako Gourma qui, pour la circonstance, s'est avérée très petite. L'objectif de la conférence était d'exiger des autorités une clarification de cette affaire.

Décidément, l'interpellation du PDG de CIMFASO, de CIMETAL et de ses plus proches collaborateurs continue de faire couler beaucoup de salive dans la cité et chacun y va de son commentaire pour, soit pour condamner la méthode d'interpellation, soit pour en comprendre les motifs. En effet, ne voulant pas demeurer inactive face à cette situation, la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants a battu le rappel de tous ces membres pour une conférence de presse de clarification. La salle de conférence du Liptako Gourma a refusé du monde eu égard à la mobilisation des commerçants. Le premier des intervenants du jour, Amidou Ouédraogo dit Amidou Carreaux, a remercié tous les commerçants qui ont effectué le déplacement avant de demander aux membres de rester mobilisés pour la clarification du « feuilleton Inoussa Kanazoé et ses collaborateurs ».

Soulignons que cette coalition est forte de 28 membres, tous étaient présents dans la salle et ont tenu à parler d'une seule voix, à préciser ceci « Au regard du climat social délétère, nous, coalition des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina Faso, par la présente, exigeons dans les délais les meilleurs une clarification nette de cette affaire qui n'honore pas le monde des affaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous savons raison-garder pour la préservation d'un climat apaisé pour le bonheur de tous et demeurons disposés et disponibles pour toute rencontre venant à être initiée par les autorités administratives et judiciaires du Faso ». La coalition des structures syndicales a tenu à lancer un appel à tous les acteurs du monde du commerce du Burkina Faso à rester mobilisés pour toute action qui viendrait à être lancée par la coalition nationale. Elle a indiqué qu'elle tiendra pour seul responsable l'autorité compétente au cas où la tentative de dialogue restera sans suite.