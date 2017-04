Ile Maurice: Octroi de contrats - Les compagnies du CEB sujettes à controverse

Il y a de l'électricité dans l'air. Les trois compagnies créées par le Central Electricity Board (CEB) ne seraient qu'un subterfuge pour contourner les procédures afin d'éviter le Central Procurement Board (CPB).

Du moins, c'est l'avis de l'opposition. D'ailleurs, Xavier-Luc Duval a fait une déclaration en ce sens au Parlement mardi et le ministre de l'Énergie, Ivan Collendavelloo, lui a donné la réplique peu après.

Le Central Electricity Board Act a été amendé lors du vote du Financial Bill suivant la présentation du Budget, l'année dernière. Si cet amendement a permis au CEB de créer des compagnies, il place également ces dernières sur la liste de celles qui ne passent pas par le CPB pour leurs investissements.

De diverses sources, l'express a appris qu'une des trois sociétés, CEB Green Energy Co Ltd, s'apprête déjà à investir Rs 400 millions pour une ferme photovoltaïque à Henrietta. La compagnie a même fait une demande de permis d'Environment Impact Assessment.

Mauvaise décision

Un ancien cadre du CEB estime que c'est une mauvaise décision de permettre à ces compagnies d'utiliser l'argent du CEB pour investir dans divers projets, alors que la loi stipule que ce corps parapublic est régi par le Public Procurement Act. Le député travailliste Ritesh Ramful va plus loin. «J'ai des renseignements selon lesquels le CEB a plusieurs autres projets, mais il passera par ses compagnies pour les réaliser, tout en évitant le CPB. Où est la transparence?»

Ce qui l'agace davantage est qu'il a adressé une question parlementaire à Ivan Collendavelloo le 11 avril, mais il n'a pas obtenu de réponse jusqu'ici. Selon les règlements de l'Assemblée nationale, quand l'heure attribuée à l'exercice de questions-réponses est écoulée, le ministre doit déposer la réponse en écrit. Le député de l'opposition souhaitait avoir des renseignements, notamment sur les contrats alloués par ces compagnies, les noms des directeurs et leurs activités.

Demain, le député Bashir Jahangeer remettra le sujet sur le tapis. Il questionnera le ministre de l'Énergie sur la CEB Fiber Net Co Ltd. Son interrogation se portera sur le prêt alloué par le CEB à cette filiale pour ses projets. Les trois compagnies ont été incorporées l'année dernière. Elles ont toutes des cadres du CEB comme directeurs. Ce sont: CEB Facilities Co Ltd, CEB Green Energy Co Ltd et CEB Fibre Net Co Ltd. D'ailleurs, celle-ci a sollicité l'Information and Communication Technologies Authority pour permettre aux fournisseurs d'accès à Internet d'utiliser la fibre optique du CEB. CEB Facilities assure le service de hotline pour le CEB et la Central Water Authority.

L'express a sollicité Ivan Collendavelloo pour avoir sa version. Il a fait savoir qu'il faudra se contenter de sa déclaration faite au Parlement.

Loi amendée

Mardi, Ivan Collendavelloo a rappelé que l'article 10 du «CEB Act» a été amendé. Il est désormais stipulé : «A company set up under section (2) shall be an exempt organisation within the meaning of the Public Procurement Act.» Par la suite, le ministre a déclaré que le «Public Procurement Act» précise : «Every exempt organisation shall establish its own procurement rules in relation to such types of contracts as may be prescribed.» Son intervention fait suite à la déclaration de Xavier-Luc Duval lors de la «Private Notice Question». Le leader de l'opposition avait affirmé que ces compagnies ne passeront pas par le CPB. Après la déclaration du ministre, Xavier-Luc Duval a maintenu ses dires auprès de la presse : «On a soulevé un lièvre.»