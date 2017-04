Gabon: Dialogue Politique - L'URDP MAKITA fait la promotion des assises à POG

Au sommet là où les décisions se prennent. Les décisions qui engagent tout un peuple. Il faut communiquer ! Et nous communiquons ! » affirme, le président de l'URDP et membre de la Commission numéro 4 du dialogue politique.

« Les populations rencontrées lors de notre sortie ce dimanche, nous ont promis leur adhésion et leur soutien aux prochaines élections législatives. Nous avons aussi rencontré et discuté avec trois associations et la responsable des femmes de Poaty qui nous ont assuré de leur soutien » peut-il ajouter.

La délégation conduite par le bureau provincial, le communal et les coordonnateurs politiques a animé des séries d'échanges avec les populations rencontrées à cet effet.Sensibiliser et informer les populations du bien fondé du dialogue politique sont entre autres raisons de la sortie du parti sur le terrain.

L'Union républicaine pour la démocratie et le progrès(URDP) tendance MAKITA était ce week-end dans la capitale économique gabonaise, Port-Gentil. Les objectifs visés étaient principalement, sensibiliser les militants, susciter les adhésions au sein de la formation politique et surtout, faire la promotion du dialogue politique d'Angondjè, initié par le pouvoir gabonais.

