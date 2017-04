Congo-Brazzaville: Vie associative - Les jeunes de Ouenzé réunis autour d'un mouvement

La rencontre a été ponctuée par la mise en place et la présentation des instances dirigeantes ; la lecture des statuts et du règlement intérieur ainsi que l'adoption d'une motion de soutien au parrain de l'association, Juste Désiré Mondélé.

Le Mjeo vise également à renforcer l'amitié et l'unité à travers diverses activités ; promouvoir la jeune fille ; apporter une assistance multiforme aux membres ; créer des partenariats avec des structures de formation professionnelle et d'autres associations ayant les mêmes vocations avec le mouvement.

Au cours d'une cérémonie de sortie officielle tenue le 21 avril à la mairie de Ouenzé, les membres du Mjeo ont fait savoir que l'objectif de leur mouvement est de proposer des mécanismes permettant le progrès et le développement de leur arrondissement ; d'orienter ; former et encadrer les membres dans divers domaines.

Les jeunes du cinquième arrondissement de Brazzaville se sont regroupés autour d'une association dénommée le Mouvement des jeunes étudiants de Ouenzé (MJEO) dans le but de mener des réflexions sur les questions politique ; économique et sociale.

