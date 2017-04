Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Le pays présente ses opportunités d'affaires aux investisseurs

La troisième CIEHC est organisée au moment où le secteur pétrolier congolais connaît des mutations, notamment la promulgation en octobre 2016 d'un nouveau code des hydrocarbures. Celle-ci fait, en effet, de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), titulaire de tous les permis d'exploration et d'exploitation avec un minimum de parts de 15%, a dit Jérôme Koko, président du directoire de cette société publique à caractère industriel et commercial.

A titre indicatif, il a précisé que la production pétrolière nationale devrait passer de 232.000 barils par jour en 2016 à 282.000 barils en 2017 et de plus de 350.000 barils par jour en 2018. Quant aux réserves pétrolières nationales, le ministre Thystère Tchicaya a fait savoir qu'elles étaient estimées à 1,7 milliard de barils sur 25 ans.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.