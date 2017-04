Ce séminaire a-t-elle déclaré, va permettre aux participants d'avoir une meilleure connaissance des dossiers, de la stratégie et d'élever leur niveau de compétence au profil du développement de l'industrie touristique et hôtelière. Le séminaire atelier rassemble toute l'élite du ministère autour de ceux qui ont la responsabilité du projet, afin de mieux saisir sa quintessence, a rencheri Arlette Soudan Nonault, ajoutant qu'il s'agit, en effet, d'amener toutes les compétences internes à être prêtes à affronter, avec les mêmes armes, la rude bataille de la mise en application des dix axes stratégiques retenus.

Dans son mot d'ouverture, la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, a précisé qu'après la mise au point des documents finaux avec le Pnud, la nécessité impérieuse de s'approprier toutes les recommandations faites par les experts du projet « Elaboration de la stratégie et du schéma directeur de développement durable du tourisme » s'impose.

Pour avoir personnellement suivi chacune des étapes de son évolution, le représentant résident du Pnud, Anthony Ohemeng-Boamah, a affirmé au cours de la cérémonie d'ouverture de cet atelier que sans risque de se tromper, cela a été un travail de fourmis auquel certains cadres ont participé. Cette étape se situant en amont, donc au niveau conceptuel était nécessaire, importante et cruciale. Cependant, pour tirer meilleurs profits de toute la masse d'informations contenues dans ces documents, il faut la transcrire en actions concrètes et réalistes. D'où, pense-t-il, le sens à donner à cet atelier. Il s'agitd d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la diversification de l'économie, à savoir l'apport de 10% du secteur du Tourisme au PIB.

Depuis le lancement de la mise en œuvre opérationnelle de la Stratégie nationale de développement durable du Tourisme en République du Congo en mars 2015, beaucoup d'activités ont jalonné le processus de ce travail qui, a atteint son apogée, le 14 décembre 2015 par la tenue d'un Comité de pilotage, convoqué pour examiner et approuver les documents de ladite Stratégie et son plan d'action.

Un atelier de restitution de la stratégie et du schéma directeur du dévelopement du tourisme au Congo se tient à Kintélé ( Brazzaville) du 24 au 26 avril. Objectif : permettre aux cadres du ministère du Tourisme et des loisirs de s'approprier les documents y retatif. La cérémonie d'ouverture a été patronnée par la ministre de tutelle, Arlette Soudan-Nonault,

