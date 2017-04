Ile Maurice: Wenda Sawmynaden, notaire - «Shakeel Mohamed insulte toutes les femmes»

Alors que la PNQ de ce matin tourne autour de l'hôpital Apollo Bramwell, Wenda Sawmynaden, notaire et épouse du minister Yogida Sawmynaden, se défend contre les accusations de Shakeel Mohamed.

Le député travailliste Shakeel Mohamed affirme que vous bénéficiez de 700 contrats. Est-ce vrai ?

Est-ce qu'il pourra soutenir ce qu'il a dit ? C'est facile de porter des accusations gratuites sur des personnes. Il est un homme de loi. Il sait pertinemment que mon parcours professionnel a débuté en 2004. De parler de 700 contrats lors d'un meeting, cela vole très bas. C'est à lui de dire où il a eu ces informations.

Indépendamment du gouvernement en place, j'ai toujours eu des compagnies publiques et privées parmi mes clients. Contrairement à monsieur Mohamed qui a le privilège d'avoir l'héritage patronymique, je me suis fait un nom dans le notariat par moi-même. C'est triste de voir des politiciens s'attaquer à moi parce que mon époux est politicien. Je trouve choquant que monsieur Mohamed, qui aspire à être le nouveau leader du Parti travailliste, réduise mon parcours académique et professionnel à «minis so madam». C'est une insulte pour toutes les femmes.

Vous venez de confirmer que vous avez eu des contrats avec les gouvernements...

Ce ne sont pas des contrats. Les notaires sont appelés à intervenir dans tous les cas impliquant un bien immobilier. Forcément, des personnes dans le secteur privé achètent des terrains, mais il y a aussi des occasions pendant lesquelles un gouvernement doit faire appel à un notaire pour la rédaction d'un contrat pour la transaction sur un bien immobilier.

Je suis amenée à travailler avec l'État, peu importe le régime en place. Depuis le 1e avril 2004, I did pave my way. J'ai 13 années d'expérience. La clientèle que j'ai eue, c'est à la sueur de mon front. Mon époux n'est ministre que depuis décembre 2014, alors que j'exerce depuis 2004. Je suis la seule bâtisseuse de mon parcours professionnel.

Il y a une question parlementaire de ce député sur les notaires sollicités par le gouvernement. Combien de sollicitations pour vous ?

Ne comptez pas sur moi pour divulguer ces informations. Il y a un article de la loi qui stipule que les notaires ne doivent pas donner les détails d'une affaire à une tierce personne.

Je vous demande simplement le nombre de cas.

Monsieur Mohamed est avocat. Il doit connaître les lois cadres des diverses professions légales. Le Notaries Act fait provision pour que, trimestriellement, le notaire envoie le nombre d'actes signés par lui aux archives nationales. C'est officiel. Où a-t-il trouvé 700 contrats ? Je n'ai jamais eu ce nombre de contrats. Mes chiffres d'affaires ont été dûment envoyés aux autorités compétentes. Cela me fait de la peine de voir des politiciens faire des attaques personnelles par faute d'arguments.

Comme notaire, vous étiez impliquée quand Omega Ark a tenté de racheter Appollo Bramwell...

Je ne peux pas vous donner d'informations. C'est le client qui doit le faire.

Vous poursuivrez Shakeel Mohamed en justice ?

Il a probablement été induit en erreur. Il faut qu'il présente des preuves. C'est tout que ce nous demandons.

Et s'il ne présente pas d'excuses ?

Je ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas un tug of war. Nous, les professionnels, nous avons un décorum à respecter. Et Monsieur Mohamed, payé de nos sous, également.