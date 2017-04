Cameroun: Vodafone Cameroon lance « Jump Academy »

L'amphitheatre de l'institut universitaire catholique Saint Jerome de Douala a servi de cadre pour le lancement du projet "jump academy". Un programme pour promouvoir l'excellence de la jeunesse Camerounaise.

L'occasion était solenelle ce vendredi 20 avril. Le campus était paré aux couleurs de Vodafone Il y avait en bonne place, Antoine Pamboro, Directeur General de Vodafone Cameroon, pere Ngandji, administrateur de l'université catholique. Un millier d'étudiants ont pris d'assaut L'amphi. Le pere Ngandji a dit l'importance que donne l'université aux TIC et souligné que les étudiants tireront profit de l'opportunité qu'offre Vodafone par la plateforme "jump academy", un programme citoyen qui pour le Directeur de Vodafone Cameroon s'étend à toutes les autres universités du Cameroun.

Il s'agit d'une partie intégrante de la plateforme Digitale « JUMP », l'un des principaux sous-programmes du « Youth program » et portail internet qui met à la disposition des jeunes et des étudiants des contenus sur : L'éducation, L'entrepreneuriat, Le développement personnel, Le divertissement et « life style ». L'initiative « JUMP ACADEMY »mettra donc à la disposition des étudiants et tout autrejeune désireux de développer ses connaissances et compétences, des cours, cas pratiques et conseils sous forme de vidéos enregistrées avec des enseignants chevronnés camerounais sur la plateforme numérique www.jump.cm dans la catégorie Education.

Pour Didier NDOHEU, « Youth Progam » Manager, « Vodafone Cameroun se positionne aujourd'hui comme l'opérateur de la future génération. De ce fait, nous sommes bien décidés à accompagner la jeunesse camerounaise sur différents plans, notamment, contribuer à son éducation en s'appuyant sur les technologies de l'information et la communication. JUMP ACADEMY est facile d'accès et n'a aucune restriction quant aux profils de ceux qui peuvent y accéder. Nous assurons une mise à jour et un enrichissement constants des contenus dans le but de permettre aux jeunes camerounais de tirer le meilleur de cette plateforme »

Véritable plus-value pédagogique (innovation, diversification des cours) et financière (accessibilité et gratuité), cette initiative permettra aux jeunes camerounais non seulement de développer leur potentiel mais aussi d'avoir accès à des supports qui viendront compléter et renforcer les enseignements reçus tout au long de leur parcours académique.