Ile Maurice: Charges rayées contre les soeurs Rawat et Claudio Feistritzer

Moment d'émotion pour la famille Rawat en cour de Curepipe ce matin, mardi 25 avril. Les charges provisoires qui pesaient sur Laina et Adeela Rawat ainsi que Claudio Feistritzer ont été rayées par la magistrate Meenakshi Bhogun.Ils étaient accompagnés de Me Ayesha jeewa, avouée et de l'avocat shailesh seebaruth de Glover chambers. Le Directeur des poursuites publiques n'a pas objecté à cette radiation des charges pour les trois membres de la famille Rawat. L'interdiction de quitter le pays a aussi été levée.

«Je suis impatiente de revoir mes parents. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, ceux qui ont cru en nous», a confié Laina Rawat, qui ne pouvait retenir ses larmes à sa sortie de cour.

«C'est un grand jour pour nous et nous remercions nos avocats. Nous pensons beaucoup aux clients et aux employés, comme disait le slogan de BAI, with you every step of the way», a poursuivi Adeela Rawat. «On sera toujours avec vous. C'était un daylight robbery aujourd'hui c'est un daylight delivery.»

Pour les deux sœurs Rawat, c'est le soulagement et beaucoup d'émotions. Elles espèrent pouvoir bientôt rendre visite à leurs parents qu'ils n'ont pas vus depuis le début du scandale BAI en avril 2015.