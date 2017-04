Ile Maurice: Services pénitenciers - Passing Out Parade de 63 nouvelles recrues

communiqué de presse

Une Passing Out Parade de 63 nouvelles recrues des Services des Prisons se tiendra le 26 avril 2017 à la Prison Training School à Beau Bassin. La cérémonie se déroulera en présence du ministre Mentor, et ministre de la Défense et de Rodrigues, Sir Anerood Jugnauth, le Commissaire des Prisons, M. P. Appadoo, et des familles des nouvelles recrues.

Un total de 42 Trainee Prison Officers avait été recruté en octobre 2015 et mai 2016 et 21 Trainee Prisons Officers de la gent féminine se sont jointes au service en octobre 2016. Les nouvelles recrues ont suivi une formation d'une durée de six mois à la Prison Training School.

Cette formation professionnelle est axée sur plusieurs volets dont les procédures ayant trait à la prison, les premiers soins, la prévention du suicide, la formation physique, le service clientèle, les techniques de communication, le VIH/Sida, la légitime défense, les techniques d'arrestation, l'entraînement au maniement des armes, le sauvetage en cas de prise d'otages et l'escorte de détenus à hauts risques, entre autres.

Les nouvelles recrues ont également participé à des travaux communautaires qui se sont déroulés au Centre de Jeunesse à Pointe Jérôme et à la Clean Up Campaign à Batterie de L'Harmonie à Rivière Noire.

L'objectif est de développer l'esprit d'équipe parmi les nouvelles recrues, maintenir une bonne relation dans la communauté, renforcer la socialisation et promouvoir un environnement propre et sain.

Des distinctions de All Best Round Recruit, Second All Best Recruit, Best Shot et Best Athlete, entre autres, seront décernées aux nouvelles recrues qui ont brillé dans diverses disciplines dont le maniement d'armes et les épreuves physiques.

Le gouvernement met l'accent sur la réhabilitation et la réinsertion des détenus dans la société, cela en ligne avec le plan stratégique de dix ans des prisons.

A cet effet, les nouveaux garde-chiourmes seront appelés à contribuer à la réhabilitation des détenus, exercice qui fait partie intégrante de leurs fonctions, et à renforcer la sécurité des prisons.