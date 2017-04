Ile Maurice: Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2017 - Diverses activités pour sensibiliser la population sur l'innovation et la créativité

communiqué de presse

Une expo-vente visant à mettre en valeur le savoir-faire des mauriciens marquera le coup d'envoi des activités prévues dans le cadre de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle observée chaque année le 26 avril.

Cette manifestation qui est une initiative conjointe du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international et du Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC) se tiendra du 26 au 28 avril 2017 au RGSC à Bell Village. Une help desk y sera aménagée en vue de fournir des informations aux PME sur les moyens de protéger l'innovation et la créativité.

Diverses autres activités sont prévues dans le cadre de la Journée notamment un atelier de travail pour les PME et un autre pour les académiciens. L'atelier pour les PME vise à les familiariser avec la notion de propriété intellectuelle, comment la protéger et comment bénéficier des avantages découlant de l'innovation et de la créativité. L'autre atelier destiné aux académiciens a pour objectif de sensibiliser des chercheurs et des professeurs d'universités ainsi que des étudiants sur l'importance de protéger et de commercialiser leurs recherches.

Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2017

Le thème retenu cette année est 'L'innovation pour une vie meilleure'. L'accent sera donc sur les bienfaits de l'innovation qui rendent notre vie plus saine, plus sûre et plus confortable.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2017 célèbre la force créatrice. La manière dont les innovations les plus extraordinaires au monde ont amélioré notre vie ; et dont les idées nouvelles contribuent à relever les défis mondiaux ; les questions liées aux changement climatique, la santé, la pauvreté et la nécessité de nourrir une population de plus en plus nombreuse, seront abordées.

L'accent sera aussi mis le moyen par lequel le système de la propriété intellectuelle favorise l'innovation en attirant les investissements, récompense les créateurs en les encourageant à développer leurs idées, et assure que les nouvelles connaissances soient librement accessibles de sorte que les innovateurs de demain puissent tirer profit de la nouvelle technologie d'aujourd'hui.