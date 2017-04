Cameroun: Les atouts d'un homme pétri d'expérience

Fort de l'important capital de sympathie et de confiance dont il dispose ainsi que des soutiens multiformes dont il bénéficie dans son pays et au-delà, le Camerounais se présente comme un challenger de poids dont l'ambition est de donner une nouvelle impulsion à l'ACNOA. En succédant à l'Ivoirien Lassana Palenfo, qui trône à la tête de l'association depuis 2005.

Dans les grandes lignes du programme d'actions contenu dans le dossier de candidature, cet homme pétri d'expérience compte s'appuyer sur de solides acquis pour insuffler une nouvelle dynamique au mouvement olympique africain et au sport en général, considéré comme « un moyen par excellence d'éducation de la jeunesse à l'effort, à la persévérance et à la performance ».

On s'en est rendu compte lors du lancement officiel de la campagne électorale, lorsque le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, avait mis en exergue les qualités et les mérites d'un « candidat qui a le profil de l'emploi ».

Depuis l'annonce officielle de sa candidature le 3 mars dernier au ministère des Relations extérieures, le patron de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), par ailleurs président du Comité national olympique et sportif camerounais (CNOSC) et vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), est résolument en campagne et dispose pour ce faire de solides atouts qu'il entend faire valoir le moment venu.

