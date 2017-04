Cameroun: Ahmed Abba écope de dix ans de prison

Axées au départ sur des aspects corporatistes, les revendications des avocats et enseignants ont… Plus »

En revanche, il a été acquitté de l'apologie d'actes de terrorisme. La confiscation de certains matériels informatiques lui appartenant a été ordonnée par le tribunal, notamment une unité centrale, un DVD, un téléphone portable, un PC. Me Clément Nakong, l'associé de Me Charles Tchoungang, conseil de Ahmed Abba commentant ce verdict a déclaré : « Je suis relativement satisfait, même si je demeure convaincu de l'innocence de notre client ». Ahmed Abba encourait la peine à vie. Son conseil a promis de faire appel.

Hier, au tribunal militaire de Yaoundé, l'audience de l'affaire ministère public contre Ahmed Abba, le correspondant de RFI en langue Haoussa au Cameroun a été brève, mais l'attente a duré toute la journée. C'est vers 18h30 mn que la collégialité, conduite par le magistrat Edou Mewoutou lance la reprise de l'affaire en délibéré depuis jeudi dernier. Le verdict est tombé: dix ans de prison ferme avec mandat d'incarcération et une amende de 55 726 325 F. Les charges de « complicité d'actes de terrorisme et non-dénonciation des actes de terrorisme » ont été maintenues contre l'accusé.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.