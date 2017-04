Gambie: Partage d'expérience entre les victimes de Jammeh et de Hissène Habré

Ce sera donc une entreprise très longue qui n'aboutira peut-être pas. Mais la rencontre redonne un peu d'espoir à Baba Hydara, fils d'un journaliste assassiné sous Yahya Jammeh : « C'est très important qu'on commence ces sortes de rencontres. Ils m'ont expliqué que c'était une longue, longue, longue bataille. Mais on est prêts. On a beaucoup d'espoir ».

Une à une, les victimes gambiennes racontent leur histoire. Plusieurs années passées en prison, un frère disparu, un père assassiné. En face, les Tchadiens se retrouvent dans ces récits. Souleymane Guengueng veut partager avec les Gambiens son long combat pour voir Hissène Habré traduit en justice : « Ca nous réveille même certaines émotions. Plus de 25 ans que nous autres nous luttons, ça nous a permis de vivre assez d'expériences pour aider et conseiller les autres. Ca ne devrait pas s'arrêter seulement avec les victimes tchadiennes ».

Des deux côtés, des familles ont perdu des proches, et des victimes réclament justice et réparation. Même si les deux cas sont très différents, et que Yahya Jammeh court beaucoup moins de risques en Guinée équatoriale, que Habré au Sénégal, une rencontre s'est déroulée ce lundi au Kairaba Hôtel, près de Banjul, pour un partage d'expérience entre les deux associations de victimes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.