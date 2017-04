Libye: Les deux camps se rencontrent à Rome pour une première prise de contact

La Libye est en voie d'amender l'accord politique interlibyen signé à Skhirat au Maroc fin 2015. Un an et demi après le refus du Parlement libyen d'entériner cet accord, l'enjeu est de taille.

Le Parlement basé à Tobrouk vient de nommer un Comité de dialogue composé de 24 députés. Les modalités ne sont pas encore annoncées et la date n'est pas arrêtée pour une première réunion. Mais on assiste à de petits pas en direction d'une reprise de ce dialogue. Dans ce cadre, une rencontre a eu lieu à Rome, vendredi, réunissant pour la première fois le chef du Parlement et le chef du Haut Conseil de l'État.

Pour une majorité des Libyens, la rencontre qui a eu lieu vendredi à Rome était pour le moins surprenante. Elle s'est produite entre deux symboles appartenant à deux camps opposés et qui, de plus, se livrent bataille dans le sud libyen : Le camp du maréchal Khalifa Haftar représenté par Aguila Salah, chef du Parlement et le camp de Misrata qui appuie le gouvernement d'union nationale (GNL) représenté par Abdul-Rahman al-Sweihli. Ce dernier est à la tête du Haut Conseil de l'Etat, institution née de l'accord de Skhirat, jamais entériné par le Parlement. Ce qui donne encore plus d'importance à la réunion de Rome.

Selon les sources de RFI, réunir ces deux personnalités aurait été le fruit des efforts menés par le ministre des Affaires africaines algérien. Dépêché en Libye la semaine dernière, suite à la montée de tension, Abdelkader Messahel s'est employé durant plusieurs jours, à désamorcer la crise. Il a rencontré des responsables à l'Est comme à l'Ouest et a plaidé pour la reprise du dialogue. Le ministre algérien avait annoncé que son pays cherchait à éviter en Libye « l'expérience douloureuse vécue par l'Algérie » face au terrorisme. Alger prône une solution garantissant l'unité de la Libye tout en refusant l'ingérence étrangère. Elle travaille sur une solution qui intègre les islamistes, toutes tendances confondues, dans le processus politique.