Sénégal: Protection des enfants en ligne - La CDP décrie l'inefféctivité du Contrôle parental et la supervision

La CDP a engagé, durant le trimestre écoulé, une réflexion sur la révision de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel au cours du ce premier trimestre 2017. L'avis de la CDP revient également sur la protection des enfants en ligne.

Couche particulièrement vulnérable de la société, les enfants sont impliqués dans une vaste gamme d'activités sur Internet, dont la plupart se combinent entre elles et peuvent présenter des risques, d'où l'intérêt pour la CDP d'asseoir une véritable éducation au numérique. Et, «une enquête par questionnaire effectuée sur 1000 enfants de 10 à 18 ans par un agent de la CDP a permis de constater que: les activités principales des enfants sur internet sont les réseaux sociaux, la recherche, les jeux vidéo ; les supports les plus utilisés sont les smartphones et les tablettes; la durée moyenne d'utilisation d'internet par jour est de 5 h 44 mn ; 56, 10% des enfants discutent avec leurs parents des dangers d'internet ; 20,04% des parents contrôlent les activités de leurs enfants sur internet ; 54,90% des enfants pensent que leurs informations personnelles sont bien protégées sur internet».

Et la d'ajouter qu'au regard de ces résultats, «nous pouvons constater que le contrôle parental et la supervision restent encore ineffectifs. Pourtant, bien que les jeunes générations soient «éduquées» entre le portable, la tablette et l'ordinateur, le contrôle parental reste essentiel dans l'éducation. Face aux risques liés à la cybercriminalité (l'usurpation d'identité, l'intimidation, les menaces, les insultes, la pédopornographie, l'atteinte à la vie privée sur internet et sur les réseaux sociaux en particulier), de nombreuses recommandations s'imposent, en même temps qu'un cadre plus strict et déterminé. Il est en effet urgent que les régulateurs du numérique, les associations et organismes qui luttent pour la protection de l'enfance et les acteurs du digital entreprennent une série d'actions communes, visant à favoriser la prise de conscience des risques, le développement des compétences pour une utilisation sûre et responsable de l'internet, et une culture de la protection de ses données. C'est fort de ce constat que la CDP a initié une campagne de vulgarisation de la loi et de sensibilisation à la protection des données, dans les écoles et universités sénégalaises».