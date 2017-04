Cote d'Ivoire: Couverture maladie universelle - Le Premier ministre lance la phase expérimentale

La couverture maladie universelle vise à offrir une couverture médicale à la majorité des Ivoiriens. Elle est une aubaine pour ceux vivant en dessous du seuil de pauvreté et qui n'ont pas accès aux soins de santé de base. Donc cela va permettre aux personnes des couches défavorisées de se soigner à moindre coût. 1 000 Fcfa par mois et par personne est le montant de la cotisation au régime contributif dit régime général de base.

En prélude à ce démarrage, Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a visité le 8 avril, l'infirmerie de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) de Yamoussoukro. A cette occasion, il a annoncé dans nos colonnes que cette phase expérimentale va débuter d'ici fin avril, dans cette école supérieure au profit des 3000 étudiants. Il s'est rendu compte des travaux de réhabilitation des locaux et du niveau de relèvement du plateau technique. Ainsi, les gouvernants tiennent au succès de cette opération dont sera bénéficiaire la jeunesse estudiantine.

