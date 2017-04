Cote d'Ivoire: Risques professionnels - Peut-on freiner la spirale?

Les conditions de travail sous les tropiques sont souvent difficiles et les conséquences, désastreuses.

Sous l'échangeur du pont Henri Konan Bédié à Marcory, ce lundi matin, un groupe de balayeuses est à la tâche. Sans gants ni cache-nez, elles prennent en plein visage les volutes de poussière qu'elles soulèvent elles-mêmes avec leurs balais, mais aussi celles qui leur viennent des nombreux véhicules qui passent.

Engins de mort quasi instantanée qui les frôlent quasiment, dégageant par ailleurs des fumées suffocantes et inquiétantes. Toux, rhume, maladies pulmonaires, assurés ! Attention aussi aux chauffeurs fous. Un accident est vite arrivé...

Une balayeuse rencontrée samedi matin à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, est affairée devant un tas d'immondices constitué principalement de sable. Elle porte un cache-nez. Un luxe qu'elle s'est offerte par ses propres moyens.

De gants, point ! C'est une autre catégorie d'agents de nettoyage des rues (« ceux qui enlèvent les bouts de papier et les sachets ») qui en ont été privilégiés par leur employeur commun. Les maladies? «C'est notre lot quotidien », confie-t-elle. Et de conclure, mi-philosophe, mi-fataliste, évoquant indirectement les limites de ses moyens : « Nous nous en remettons à Dieu. C'est lui qui nous garde ! »

Autre lieu : un atelier mécanique à Yopougon. L'équipement de protection individuelle (Epi), négligemment enfilé, va jouer un sale tour au porteur. Un mouvement mal contrôlé et l'habit est happé par la fraiseuse sur laquelle l'ouvrier travaillait, lui-même avec. Violemment balloté à gauche avec la vitesse de l'éclair, il perd une main. Tranchée ! À droite violemment balloté ensuite, il perd l'autre main. Sectionnée, elle aussi, par l'infernale machine.

7 000 victimes par an

Les accidents du travail font de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Selon la Caisse nationale de prévoyance sociale, 7 000 accidents en moyenne sont enregistrés chaque année. Ils sont lourds de conséquences. Mutilations, amputations, incapacité physique et sortie prématurée de la vie active pour les travailleurs. Pour les entreprises: des coûts économiques en termes de réparation, mais aussi des compétences trop tôt brisées. La facture est salée pour l'institution de prévoyance sociale: plus de huit milliards de Fcfa chaque année pour la prise en charge !

Torts partagés

À qui la faute ? De l'employeur plus soucieux de la santé de ses finances que du bien-être de ses agents à la négligence de ces derniers vis-à-vis des équipements de protection individuelle, les torts, manifestement, sont partagés. Les pays africains membres de l'Interafricaine de prévention des risques professionnels (Iaprp), dont la Côte d'Ivoire, ont pris la mesure de ce drame depuis une vingtaine d'années et institué la Journée africaine de la prévention des risques professionnels le 30 avril, chaque année.

Célébrée la veille de la fête du travail (ce n'est pas un hasard), cette journée qui vise à «éveiller l'attention des travailleurs, des employeurs et des pouvoirs publics sur l'importance de la prévention des risques professionnels » prend chaque année une importance toujours plus grandissante. Ce, d'autant plus que, confessent les experts de l'Iaprp, «malgré les progrès de la science et de la technologie, les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont encore trop nombreuses ».

L'édition 2017 réunira les experts des pays membres de l'Iaprp, vendredi prochain, à la salle de conférences du ministère des Affaires étrangères, au Plateau.

Elle est couplée avec la 15e Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (Jmsst). Deux thèmes évocateurs seront abordés au cours des travaux qui commencent mercredi: «Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail» et «Évaluation des risques professionnels, gage d'une modernisation des outils de gestion de la santé et la sécurité au travail ».