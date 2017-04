Burkina Faso: Arrestation de Inoussa Kanazoe - Des commerçants marchent sur le palais de justice

Le procureur nous a reçus et nous a expliqué ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Nous avons donc demandé qu'il fasse tout pour régler ce problème en faisant ce qui ne va pas gêner la Justice et qui va apaiser le climat social ».

Pas même la soif. Au moment où l'on commence à sentir l'attente longue, on voit la délégation ressortir. Elle semble avoir eu de bonnes nouvelles, puisqu'après un bref compte-rendu que tous les marcheurs n'ont pas entendu, la foule des marcheurs avec à sa tête la délégation, se dirige vers le grand marché en scandant de plus belle : « Libérez PDG, Libérez PDG ».

Inoussa Kanazoé, Président-directeur général de CIMFASO, a des démêlés avec la Justice. A cet effet, il a été arrêté le mercredi dernier et n'a toujours pas été libéré. Des commerçants, non contents de son arrestation, ont organisé une marche sur le Palais de justice de Ouagadougou où ils ont demandé la libération du prévenu. C'était le 24 avril 2017.

