Cela dit, il revient à l'Etat de bien encadrer les choses pour que, comme il le dit, le taux d'accès à l'électrification au Burkina qui est actuellement de 19%, puisse atteindre la barre de 80% en 2020. C'est la condition pour une bonne mise en œuvre de cette politique de vision qu'il vient d'adopter et qui, si elle réussit, permettra d'illuminer le Burkina Faso jusque dans les moindres coins et recoins. Donc, on attend de voir. On prend le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré au mot.

La demande est si forte que la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) n'arrive pas à répondre aux attentes des populations. Et comme pour ne rien arranger, la règlementation en vigueur (loi n°53-2012/AN du 17 décembre 2012) ne permettait l'installation de producteurs indépendants d'électricité que dans les zones couvertes par le réseau national et faisait de la SONABEL l'unique acheteur.

