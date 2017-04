Congo-Kinshasa: Blocage de l'accord du 31 décembre - Le Rassemblement prêt à actionner le «Plan B»

Après son retour triomphal à Kinshasa le lundi 17 avril 2017, Tshisekedi est encore sorti de sa réserver hier lundi 24 avril 2017 siège de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, son parti.

MESSAGE DU PRESIDENT FELIX TSHISEKEDI A L'OCCASION DE LA CLOTURE DE MATINEE POLITIQUE DU RASSEMBLEMENT DES FORCES POUTIQUES ET ACQUISES AU CHANGEMENT TENUE A KINSHASA LE LUNDI 24 AVRIL Monsieur le Président du Conseil des Sages,

Messieurs les Présidents des Composantes Membres du Rassemblement,

Mesdames et Messieurs tout protocole observé,

Combattantes et Combattants,

Chers Compatriotes,

Nous sommes rassemblés ce jour pour commémorer l'avènement multipartisme, du pluralisme syndical et de la liberté de la obtenus de haute lutte par notre peuple voici exactement 27 ans.

Lorsque le 24 avril 1990, le Président MOBUTU annonce -non émotion dira-t-il, la fin du parti-Etat, à la tête duquel lui- trônait sans partage depuis son coup d'Etat de novembre 1965, cédait, devant la pression exercée par notre peuple, sous la d'Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA et de ses compagnons de lutte que notamment Frédéric KIBASSA MALIBA, Marcel LlHAU, Vincent MBWAKIEM,

Gabriel KYUNGU WA KUMWANZA, Anaclet MAKANDA et d'autres encore tous, ont marqué l'histoire de notre pays.

Ici, et devant vous, je salue ces combattants de la liberté et rends en votre nom à tous, l'hommage qu'ils méritent.

Chers Compatriotes,

L'ouverture démocratique du 24 avril 1990 a démontré que rien ne résister à un peuple déterminé à s'affranchir d'un d'oppression.

Quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure souverain primaire, à qui revient le dernier mot.

Le 24 avril 1990 est ,devenu, ainsi, l'une des dates marquantes l'histoire de lutte glorieuse de notre Peuple pour la conquête de sa dignité et des fonda mentales.

Depuis cette date, les Congolais n'ont cessé de se battre détermination contre les tentatives répétées de ceux qui se succédé au pouvoir dans notre pays, de remettre en cause le ordre démocratique issu de la victoire du 24 avril 1990.

De la Conférence Nationale Souveraine à ce jour, des milliers de compatriotes ont payé de leur sang, la défense des démocratiques.

Chers Compatriotes,

Au nom de tous les Congolais, je pense à tous nos héros, à tous martyrs tombés au champ d'honneur pour que vive à jamais démocratie, l'Etat de.

droit, les libertés publiques, le respect des droits humains et progrès social dans notre cher, beau et grand pays, la Démocratique du Congo. Je pense aussi à toutes leurs familles lesquelles le Rassemblement partage la même douleur.

En leurs mémoires, je vous demande de bien vouloir vous lever, observer un moment de silence.

Souvenons-nous Mesdames et Messieurs: la première estocade tendant briser l'espoir né le 24 avril 1990 vient de Monsieur MOBUTU lui-même.

En effet, en lieu et place du multipartisme intégral et digne de nom, le régime inonde l'échiquier politique, comme mécanisme conservation du pouvoir, des partis nourris à ses mamelles travestit ainsi la noblesse de cette démocratie naissante.

Comme il fallait s'y attendre, ces manœuvres politiciennes, privaient le peuple de sa victoire pacifique, vont notamment des luttes armées anciennes et nouvelles dégénérant en ce qui a qualifié de première guerre mondiale d'Afrique.

Les conséquences sur la vie de la nation de ces convulsions, nées la volonté du Président de la République de l'époque de demeurer place par défi, ont été d'une gravité incommensurable: six millions morts en dix-ans.

Certes le Président MOBUTU a été chassé, mais en réalité un politico-militaire, surgi de nulle part, s'est accaparé du pouvoir,

conduisant le pays à une partition de fait sur fond d'une généralisée et d'une situation économique et sociale catastrophique.

Chers Compatriotes,

Fort heureusement, rattrapées sans doute par l'esprit du 24 avril et appuyées par les partenaires extérieurs, la classe politique et société civile vont se retrouver en Dialogue inter-congolais Sun-City.

A ce Forum, les Congolais poursuivent trois objectifs: réaliser réunification du pays, lui assurer une stabilité politique et garantir l'alternance démocratique de manière à placer la République sur le chemin du progrès.

A cet effet, fut scellé un pacte républicain dûment coulé dans Constitution de février 2006, approuvée par référendum par une majorité de la population. Aux termes de ce pacte, il est stipulé le mandat du Président de la République est de cinq ans une seule fois. C'est donc clairement un bail, octroyé par le propriétaire des lieux, dont la durée est de cinq ans minimum et dix ans maximum. Pour que nul ne soit tenté d'y déroger, disposition est verrouillée dans notre Constitution en son 220.

Chers Compatriotes,

Se doter des règles est une chose. En faire un usage conforme à lettre et à son esprit en est une autre. Où donc en sommes-nous,

depuis la mise en vigueur de la Constitution de 2006 ?

Deux élections présidentielles ont été organisées l'une en 2006 l'autre en 2011. Toutes ont été entachées de fraudes d'irrégularités au bénéfice de Monsieur Kabila et ont été, de ce fait,

Par ailleurs, il n'échappe à personne que l'unité du national n'est que virtuelle, car les frontières de notre pays demeurées à ce point qu'elles laissent aux trafiquants et aux bandes armées de tout le loisir d'aller et venir en toute quiétude.

L'autorité de l'Etat est en perpétuelle déliquescence, non seulement l'Est dans les provinces du Kivu et du Katanga, mais désormais aussi,

et d'une manière tragique et barbare, dans le Centre du pays au Kasaï.

Aujourd'hui, la réalité de faits a dépassé l'imaginaire. Dans contrées, massacres et autres crimes contre l'humanité quotidiennement perpétrés. Plus de 40 fosses communes ont identifiées et des méthodes d'un autre âge ont été utilisées sacrifier des vies humaines au vu et au su du monde entier. Ainsi, l'horreur s'est ajouté l'opprobre pour notre pays devenu, depuis l'avènement de Joseph Kabila, un non-Etat.

Comment de telles ignominies peuvent-elles se commettre et impunies? Le Rassemblement exige au Gouvernement des ainsi qu'une enquête indépendante internationale.

Chers compatriotes,

Compte tenu de l'extrême gravité des atrocités que je viens mentionner, je vous demande une fois de plus de vous lever observer un moment de silence en mémoire des victimes.

Que dire du quotidien du Congolais, balloté entre des écoles bancs, sans manuels scolaires, gratuité de «enseignement non assurée,

des enseignants sous-payés et des hôpitaux sans subsides devenus mouroirs. Les entreprises, après un moment de reprise, aujourd'hui pour la plupart à l'arrêt, et aucun investisseur, ou étranger, n'ose plus s'aventurer dans une République du Congo placée au bas du tableau du classement mondial dans rapport 2017 de « Doing Business ».

Au Congo de Kabila, les chefs de famille, pères et mères, d'expédients puisque privés d'emplois, mais tentent malgré tout rester dignes. Qu'ont donc fait les Congolais pour vivre dans un pourtant béni de Dieu, mais sans accès régulier ni à l'électricité à l'eau potable et sans dispositif de prise en charge de santé. sont donc passés les cinq chantiers? Le régime Kabila, qui est même là depuis 2001, est réduit à ne refaire que le pavement quelques routes à Kinshasa, en laissant pour compte celles dessertes agricoles, pour y parader des chars de combat, alors l'Etat est incapable d'assurer la défense des frontières de République sans la MONUSCO. Et le fameux franc congolais monnaie l'émergence? Même les taxi-pousseurs préfèrent être payés ,en américain. Quant au cadre macro-économique dont la rigueur dans encadrement allait faire le bonheur des Congolais, il a disparu des radars.

En dépit du fait que le pays, dont il est à la tête, voit ainsi rang décliner inexorablement dans le concert des nations, Joseph KABILA, au pouvoir, je le rappelle, depuis 16 ans dont dix le régime de la Constitution, veut se perpétuer au. pouvoir au de son second et dernier mandat constitutionnel, voulant à son porter la seconde estocade à l'esprit du 24 avril 1990, par liquidation du pacte républicain.

En effet, décidé à briguer un troisième mandat alors que Constitution le lui interdit, Monsieur Joseph KABILA délibérément, depuis 2015, la stratégie du blocage du électoral, du chaos institutionnel et de répression de contestations de son régime qui de plus en plus dérive vers totalitarisme.

Ainsi, par la volonté d'un seul homme, défiant tout un peuple, oui, millions de Congolais, la République Démocratique du Congo se trouve,

depuis la fin du second et dernier mandat présidentiel de Joseph KABILA, le 19 décembre 2016, dans la situation cocasse d' pays dont les dirigeants à mandats électifs, à tous les niveaux pouvoir d'Etat, n'ont plus aucune légitimité démocratique. La est que la République Démocratique du Congo, croupit dans un régime coup d'Etat constitutionnel permanent à peine voilé.

Non, le vaillant Peuple congolais ne peut ni accepter un tel recul rester longtemps dans une telle crise de légitimité sans se à végéter indéfiniment dans la misère et en marge des progrès l'humanité.

C'est là le sens de notre combat, c'est là le défi de notre génération.

C'est ainsi que, bien qu'affaibli par les multiples corporelles subies durant plus de trente années de lutte, TSHISEKEDI WA MULUMBA décide de rassembler les Congolaises et Congolais pour non seulement, organiser la résistance, mais encore, pour combattre la résurgence de la dictature que Joseph voudrait continuer à imposer à la nation. /

Chers Compatriotes,

Trois temps marquent l'ultime initiative prise par Etienne WA MULUMBA pour à nouveau tenter de sauver le Congo.

La première étape est la publication, fin 2014, d'une feuille de pour la tenue d'un Dialogue devant mettre face à face Monsieur KABILA et son camp d'une part et le Président de l'UDPS ainsi que qui partagent sa vision d'autre part.

Suite à la feuille de r.oute, le Président TSHISEKEDI lance un aux forces politiques et socÎales acquises au changement pour rassembler autour de lui, afin de consolider et de promouvoir démocratie. A l'issue de leur conférence de Genval du 8 au 10 2016, ces forces, à savoir: UDPS, G7, DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION,

ALTERNANCE POUR LA REPUBLIQUE, G14, CONVENTION DES REPUBLICAINS,

MAJORITE PRESIDENTIELLE POPULAIRE, FRONT DU PEUPLE, SOCIETE CIVILE,

créent le Rassemblement, cadre stratégique et unifié de réflexion d'action commune.

Cette initiative d'unification des forces politiques et sociales a massivement saluée par le Peuple congolais, qui l'a manifesté l'accueil triomphal réservé au Président du Conseil des Sages Rassemblement, Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, le 27 juillet 2016 par sa participation tout aussi massive qu'impressionnante au organisé le 31 du même mois.

Le troisième temps fort appartient au Rassemblement, qui est parvenu imposer au camp de Joseph KABILA la tenue effective du inclusif et la conclusion de l'Accord, dit de la Saint Sylvestre, 31 décembre 2016, sous la facilitation de la CENCO.

Comme vient de le rappeler la CENCO dans sa déclaration du 20 avril cours, les parties prenantes à cet Accord, à savoir, la présidentielle et alliés, d'un côté, et, de l'autre, le Rassemblement,

dont j'ai personnellement conduit la délégation, le Front pour respect de la Constitution et la Société civile, ont convenu fondamentaux qui forment un dispositif juridique et cohérent pour conduire aux élections au plus tard à fin décembre et dans le respect tant de la constitution que des démocratiques.

Il s'agit notamment de :

1. Pas de modification ni de changement de Constitution pendant période préélectorale et électorale ;

2. Pas de référendum pendant la même 3. Pas de troisième mandat pour Monsieur Joseph KABILA arrivé au de son second et dernier mandat présidentiel le 19 décembre 2016 ;

4. Tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales plus tard le 31 décembre 2017 ;

5. Redynamisation de la Commission Electorale Nationale Indépendante,

CENI, afin d'assurer son indépendance et sa neutralité;

6. Décrispation politique impliquant la levée de toutes les aux activités de tous les partis et leaders politiques, la fin dédoublement des partis de l'opposition, la libération des politiques et d'opinion, l'arrêt des procédures judiciaires motivation politique ainsi que la libération des médias publics privés;

7. Participation inclusive des parties prenantes à la gestion affaires publiques pendant la période préélectorale et afin de se sécuriser mutuellement et d'éviter un nouveau blocage processus électoral par l'une d'entre elles;

8. Garantie de mise en oeuvre de l'Accord et de bonne fin du électoral non seulement par une institution d'appui à la démocratie,

le Conseil National de Suivi de l'Accord, CNSA, représentatif parties prenantes et dirigé par le Président du Conseil des Sages Rassemblement, mais aussi par la présentation du Premier Ministre,

chef du Gouvernement de la République. par le Rassemblement à nomination du Président de la République.

Chers compatriotes,

L'Accord de la Saint Sylvestre a été approuvé par le Peuple congolais,

toutes sensibilités politiques et sociales confondues. Il est par la communauté internationale notamment à travers la 2348 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les déclarations dirigeants de l'Union Africaine et les prises de position de l'Union Européenne, de la France, de la Belgique et des Etats- d'Amérique.

Contrairement à ce qui se dit et se fomente au niveau des du pouvoir en place, le combat que mène le Rassemblement n'est pas, ne peut être, celui des postes ministériels, quels qu'ils soient. contraire, si le Rassemblement tient à l'application intégrale de Accord, notamment en ce qui concerne le Premier ministre et Président du CNSA, c'est parce que ces deux positions jouent un déterminant quant au respect de l'Accord et quant à la garantie de tenue effective des élections dans les délais convenus.

Souvenons-nous: par l'înstrumentalisation du gouvernement, de la et de la Cour Constitutiqnnelle Monsieur Kabila a réalisé son de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels.

Au risque de faire preuve de naïveté, on ne peut donc espérer la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2017 laissant la Majorité Présidentielle seule aux commandes de l'Etat,

elle qui les a bloquées et multiplie des stratagèmes pour qu' n'aient pas lieu avant longtemps.

A cet égard, le Rassemblement condamne avec véhémence la unilatérale à la primature de Bruno Tshibala, en date du 7 avril 2017,

alors qu'il a été formellement exclu de l'UDPS et donc Rassemblement le 4 mars 2017. Cet acte, procède de la stratégie Joseph Kabila de faire échec à l'Accord de la Saint Sylvestre, distraire l'opinion et de gagner du temps en attendant de l'opportunité de faire le référendum constitutionnel qui permettrait de rester au pouvoir indéfiniment.

C'est pourquoi, après gue la CENCO ait recadré le débat sur les points restés en discussion concernant l'Arrangement particulier, Rassemblement appelle l'autre partie prenante à s'investir, comme lui,

dans la finalisation de cet instrument en vue de sa signature sous bons offices du Secrétaire Général de l'ONU, conformément au point de la résolution 2348.

Le Rassemblement lance un appel aux Chefs d'Etats africains,

particulièrement aux' Présidents de l'Union -Africaine, de la SADC de la CIRGL pour qu'ils s'impliquent aux côtés du Secrétaire de l'ONU, et dans le cadre de la résolution 2348 en vue d' dénouement rapide de la crise congolaise.

Dans le même but, le Rassemblement reste disposé à rencontrer Président KABILA pour discuter des points restés pendants, à savoir:

la nomination du Premier Ministre, la présidence du CNSA et décrispation politique.

Chers compatriotes,

Toute approche qui s'écarte de l'Accord du 31 décembre 2016 ne que précipiter la RDC dans le chaos, programmé par le pouvoir, éloigne la perspective des élections au courant de cette année, solution démocratique et durable à la crise actuelle, fabriquée toutes pièces par Joseph Kabila pour son confort personnel.

Aucun autre schéma que l'application rigoureuse et de bonne foi l'Accord n'offre la possibilité d'instaurer un environnement apaisé et un cadre institutionnel approprié pour garantir aussi la tenue effective des élections comme convenu que les chances ainsi que le libre exercice des activités politiques à tous les et à tous les candidats.

Tout en restant ouvert à la recherche d'une solution compatible ce qui précède, le Rassemblement ne cautionnera aucune violation l'Accord de la Saint Sylvestre, sous quelle que forme ou prétexte ce soit.

Chers Compatriotes,

La démocratie obtenue le 24 avril 1990 a été une conquête sublimée le sang des martyrs. Il nous appartient d'en préserver les acquis.

Pour chacun de nous, c'est une exigence de rester mobilisé, engagé vigilant. Il en va de l'intérêt fondamental des 80 millions Congolaises et des Congolais.

Aussi, et je le répète : nous devons tous comprendre, en ce Joseph Kabila, que sans l'application de l'Accord, toutes institutions de la République à mandat électif sont illégitimes.

Ainsi, par ma voix, le Rassemblement demande au peuple congolais de tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en opportun de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes.

Vive le Vive la Je vous Félix Tshisekedi Président