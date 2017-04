Congo-Kinshasa: La Majorité accuse la Cenco de collusion avec le Rassemblement

Après trois jours de réflexion, la Majorité présidentielle a enfin rendu publique sa déclaration politique en rapport avec la situation de l'heure.

Trois points ont été traités au cours de cette longue réunion présidée par le Secrétaire général Aubin Minaku, à savoir : la formation du gouvernement, la dernière déclaration de la Cenco, et la situation sécuritaire au Kasaï.

Il était, en effet, question pour les sociétaires de la Majorité présidentielle de réagir à la déclaration des Evêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), faite le vendredi 21 avril 2017 dans laquelle les princes de l'Eglise catholique ont dénoncé la violation de l'Accord de la Saint Sylvestre. Notamment en ce qui concerne la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, ainsi que la confusion qu'on entretiendrait autour de la désignation du président du Conseil national de suivi de l'Accord du 31 2016, tout comme la scission du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Tous les « lieutenants » de la famille politique de Joseph Kabila pris part à cette méga réunion qualifiée de stratégique, y compris directeur de cabinet du chef de l'Etat Néhémie Mwilanya et son Jean Pierre Kambila, des personnalités qui n'ont pas l' d'assister à de telles rencontres.

Parmi les têtes d'affiche de la MP, on peut citer entre autres Mokolo wa Pombo, Me Nkulu Kilombo, Evariste Boshab, Jean Masangu, Adolphe Lumanu Nsefu, Athanase Matenda Kiyelu, Thambwe, Modeste Bahati, André Kimbuta, etc.

DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE DE LA MAJORITE Sous la conduite de son Secrétaire Général, l'Honorable Aubin MINAKU,

le Bureau Politique de la Majorité Présidentielle a tenu une stratégique étalée sur quelques jours soit du 21 au 24 avril 2017.

Les sujets abordés concernaient la formation du Gouvernement, dernière déclaration de la CENCO et la situation sécuritaire au Kasaï.

Concernant la formation du Gouvernement, le Bureau Politique a que les échanges avec les différentes parties prenantes tendent à constitution et donc à la publication imminente du Gouvernement par un Premier Ministre présenté par le Rassemblement.

Le Bureau Politique souhaite que ces tractations aboutissent dans meilleurs délais pour permettre au nouveau Premier Ministre de mettre immédiatement à l'oeuvre pour mener, à bonne fin et dans délai, le processus électoral et pour améliorer les sécuritaires et sociales des Populations Congolaises.

Entre-temps, la CENCO, par la voix de son Secrétaire Général, déclaré ce 21 avril 2017 que la nomination du Premier Ministre TSHIBALA n'était pas conforme à l'Accord du 31 Décembre 2016.

Force est de constater que cette déclaration de la CENCO procède la logique de ses déclarations antérieures concernant la politique en République Démocratique du Congo en général et efforts entrepris par le Président Joseph KABlLA KABANGE dans sa inlassable pour une solution appropriée et durable d'autre part.

La Majorité Présidentielle souhaite donc que la CENCO l'obligation de réserve qui incombe aux confessions religieuses les questions d'ordre politique, contrairement à ses propos tels rendus par son Secrétaire Général et qui trahissent le manifestement partisan de la démarche de la CENCO. Qu'aucun grief soit retenu à charge du Rassemblement, regroupement notoirement connu comme étant à la base de l'échec de sa mission bons offices, ceci explique cela.

D'une façon générale, le Bureau Politique déplore le silence de CENCO sur la détermination du Président Joseph KABILA KABANGE à en oeuvre l'Accord du 31 décembre 2016 dans son intégralité.

Dans cet ordre d'idées, le Bureau Politique regrette méconnaissance intentionnelle par la CENCO des dissensions apparues au sein du Rassemblement et qui constituent la pierre de blocage du processus du dialogue à l'étape actuelle.

Le Bureau Politique note à regret que la déclaration de la reprenne textuellement une interprétation erronée développée par partie aux négociations lors des échanges directs du Interdiocésain en l'occurrence, le Rassemblement aile/Limete. De fait, la CENCO s'est elle-même disqualifiée pour prétendre encore la confiance indispensable de toutes les parties prenantes son égard.

Au sujet de la situation sécuritaire au Kasaï, le Bureau note avec satisfaction la fin du conflit de succession coutumière sein de la famille KAMUINA NSAPU au grand soulagement de toute contrée grâce à l'implication du Gouvernement Central à travers Vice-Premier Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre Affaires Coutumières, qui n'ont pas ménagé leur peine pour aboutir ce résultat apprécié.

Malheureusement, le règlement du conflit de succession ne pas pour autant la fin de l'insécurité: afin d'éviter le phénomène contagion, les forces de la police et de l'armée continuent à la région à la poursuite de bandes de criminels qui se font pour des milices de KAMUINA NSAPU.

Le Bureau Politique saisit cette opportunité pour rendre hommage forces de la police, de l'armée et des services de renseignement ont payé un lourd tribut pour ramener la paix et rétablir l' de l'Etat.

Le Bureau Politique appuie sans réserve les autorités dans leur quête pour connaître la 'vérité sur les assassinats des éléments des forces de l'ordre et de la défense, de la femme l'Administrateur du Territoire et de deux Experts de l'ONU.

Le Bureau Politique tient à rendre un hommage particulier Président Joseph KABILA pour la campagne diplomatique clarification, menée de façon remarquable par le Vice- Ministre, Ministre des Affaires Etrangères auprès des SASSOU NGUESSO, ALPHA CONDE, ALI BQNGO, OBIANG,NGUEMA, IDRISS sans oublier Monsieur MOUSSA FAKIR, Président de la Commission l'Union Africaine.

Dans cet ordre d'idées, le Bureau Politique salue l'opportune communication faite par une délégation présidée par le Vice-Premier Ministre, Ministre des Etrangères assisté du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur,

du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des sceaux et Ministre des Droits Humains concernant les assassinats des Policiers,

des militaires, des agents de Renseignement et de deux experts l'ONU et qui a établi de façon certaine le caractère intentionnel accusations calomnieuses portées contre l'armée sur la de ces crimes.

Le Bureau Politique de la Majorité Présidentielle saisit occasion pour renouveler à l'Autorité Morale sa inébranlable et son engagement sans faille de L'accompagner dans noble et exaltante lutte pour une démocratie de la vérité et de réalité en lieu et place d'une démocratie des idées reçues et préjugés.

Fait à Kinshasa, le 24 avril Pour le Bureau Politique de la Ambassadeur André-Alain ATUNDU LIONGO