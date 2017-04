Guinée: Sports scolaire et universitaire - La société de téléphonie mobile MTN sponsorise la 1ère édition

Deux chefs d'Etat et le président de la Commission de l'Union africaine étaient autour du président… Plus »

Selon lui, une trentaine d'équipes sont venues de l'intérieur du pays et une vingtaine à Conakry composées d'hommes et de filles avec une brochette de disciplines notamment ( le foot Ball, le handball, le basket Ball et l'athlétisme).

Par ailleurs, Amed Kaba, responsable chargé du sponsorde événementiel chez MTN Guinée a précisé que, cette compétition dénommée sport en milieu scolaire et universitaire qui avait disparu durant 40 ans , l'objectif viser par MTN Guinée dit-il c'est de faire revivre le sport en milieu scolaire et universitaire de la base au sommet que le pays a vécu depuis 40 ans rappel t-il.

De son côté après avoir suivi le déroulement du match l'élève, Kadé Keita, capitaine de l'équipe féminine de Kindia, a fait savoir que cette compétition est une manière de renforcer l'unité entre la jeunesse, et les élèves Guinéen permet également de développer l'esprit, l'éducation, la culture dans les milieux scolaires et universitaire. « La défaite de notre équipe c'est triste mais il faut accepter car c'est la Guinée qui gagne, prochainement nous serons fort en corrigeant les imperfections " déclare t-elle.

Cette cérémonie d'envergure présidée par le ministre de l'enseignement pré-universitaire, a connu la présence des parents élèves, des élèves et étudiants qualifiés dans les quatre régions du pays , le corps enseignant du système éducatif et les encadreurs footballistiques.

