Guinée: Célébration de la journée internationale des secrétaires et Assistant(e)s de direction

Pour se maintenir à son poste, Mme Doumbouya estime qu' « une secrétaire a droit à une formation continue même s'il faut passer par un système de recyclage. Et la formation c'est pour tout au long de la vie. J'en appelle donc à toutes les secrétaires pour ce réveil de conscience et à les patrons à s'investir dans la formation de leurs assistantes», a-t-elle lancé.

Pour Mme Fatoumata II Doumbouya, présidente fondatrice du réseau, c'est une occasion pour elles de s'exprimer sur leur métier, discuter des problèmes en vue de trouver des solution pour la valorisation de la profession. « C'est une journée pour nous de nous exprimer pour dire félicitation à toutes les assistantes durant un an de travail. Aussi une journée de leur dire de s'accrocher au travail, qu'elles ont leur place dans l'administration, leur dire qu'elles sont en avant, au milieu et devant l'administration. Elles sont la pierre angulaire de l'administration ».

En Guinée, c'est la Fondation du réseau des professionnels du secrétariat qui a mis l'occasion à profits pour commémorer cette fête. Elle a été placée sous deux thèmes principaux : « Les Entreprises se transforment, quel avenir pour le personnel administratif ? » Cas des secrétaires et assistant(e)s ! Et : « Comment concilier vie professionnelle et vie privée pour mieux s'adapter aux changements ».

