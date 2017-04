Afrique: Relance de la croissance - Le FMI suggère une politique accommodante

communiqué de presse

Pour le Fonds monétaire international (FMI), dans les pays où l'inflation reste inférieure à l'objectif fixé et où l'écart de production demeure négatif, la politique monétaire doit rester accommodante, conformément à la mission des banques centrales, tenir compte des risques pesant sur la stabilité financière et être étayée par un cadre d'action crédible.

De même, la politique monétaire à elle seule ne peut conduire à une croissance durable et équilibrée, et doit donc être accompagnée d'autres mesures de soutien. La normalisation de la politique monétaire, le cas échéant, doit continuer d'être bien communiquée, de manière aussi à atténuer les éventuels effets d'entraînement internationaux.

Toujours sur le même créneau, le FMI note que pour avoir une la politique budgétaire propice à la croissance, il convient d'utiliser la politique budgétaire de manière souple et propice à la croissance, d'accorder la priorité aux investissements de qualité et de soutenir les réformes qui accroissent la productivité, offrent des opportunités à tous et favorisent la cohésion sociale, tout en accroissant la résilience et en plaçant les ratios de la dette publique au PIB sur une trajectoire viable.

De même, pour la préservation de la stabilité financière, il faudra renforcer la résilience du secteur financier à l'appui de la croissance et du développement. Il s'agit de continuer de s'attaquer aux séquelles de la crise qui subsistent dans certains pays avancés et aux facteurs de vulnérabilité dans quelques pays émergents, ainsi que de surveiller les risques financiers qui pourraient être liés à la persistance de taux d'intérêt faibles ou négatifs et aux variations de la liquidité de marché systémique.

«Nous soulignons qu'il importe de mettre en œuvre, en temps opportun, dans son intégralité et de manière systématique, le programme de réforme du secteur financier qui a été arrêté, ainsi que de mettre en forme finale dès que possible les derniers éléments du dispositif réglementaire».

D'ailleurs, le FMI informe qu'il y a lieu de mettre en œuvre des politiques économiques qui offrent des opportunités à tous au sein des pays, qui assurent la viabilité à terme et qui encouragent la coopération internationale.

«Nous mènerons des politiques nationales qui renforcent l'adaptabilité et les qualifications de la main-d'œuvre, qui aident ceux qui souffrent des progrès technologiques et de l'intégration économique, et qui font en sorte que les générations futures ne soient pas condamnées à payer les actions de la génération actuelle», conclut le communiqué.

