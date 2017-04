Sénégal: Fête de Tabaski - 83,6% ont accompli le rituel en 2016

La même source note que le fait marquant de la Tabaski, fête majeure de la religion musulmane, est certainement le sacrifice du mouton. Ainsi, le souci de tout fidèle musulman lors de cet événement, c'est de pouvoir sacrifier le mouton répondant aux prescriptions islamiques. Ainsi, à l'approche de cet événement, les ménages sont, en général, confrontés à deux préoccupations : disposer d'un mouton de qualité sur le marché mais aussi à un prix acceptable. Généralement, les prix des moutons varient selon la race et l'origine, et peuvent, selon la conjoncture être élevés.

En effet, au niveau national, plus de quatre ménages sur cinq (83,6%) ont accompli ce rituel lors de la Tabaski. Ce qui signifie malheureusement qu'un peu plus de 16,0% des musulmans au Sénégal n'ont pas pu le faire, notamment en milieu rural (18,7%) et dans la zone urbaine de Dakar (16,0 %) dans une moindre mesure.

