Afrique de l'Ouest: L'OOAS mise sur la promotion de la recherche pour la santé maternelle et infantile

Venu présider la rencontre, le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Ibrahima Seck, a souligné l'importance de a recherche dans l'accompagnement de la mise en œuvre des actions de santé sur le terrain, puisqu'elle "permet d'identifier les goulots d'étranglement et de proposer des solutions".

"Si on arrive à régler cette question, on aura beaucoup fait dans la sous-région. La santé de la mère et de l'enfant, c'est la santé de toute la population", a-t-il indiqué.

"Les décès maternels et infantiles sont toujours assez élevés au niveau de la sous-région. C'est aujourd'hui un grand défi de réduire de manière drastique ces taux de décès maternels et infantiles", a fait valoir Assogba.

Le Centre régional de développement international (CRDI) avait lancé en 2014, un appel à candidatures pour dérouler ce projet dont la mise en œuvre de la phase-pilote a été confiée à l"OOAS dans six pays de l'Afrique francophone dont le Sénégal et 13 pays de l'Afrique anglophone.

Ce projet vise l'amélioration de la demande pour la production et l'utilisation des résultats de la recherche dans le processus de prise de décision en santé maternelle et infantile au sein de l'espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Dakar — L'Organisation ouest-africaine de la santé (OAS) a fait part de sa volonté de travailler dans les pays membres à la promotion de la recherche pour renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et infantile à travers les résultats du projet "Innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique", lancé depuis 2014.

