Angola: Cunene - Des jeunes appelés à s'engager dans la formation professionnelle

Ondjiva — Le chef traditionnel de la commune de Ondjiva à Cunene, Venancio Kaindume, a appelé lundi, dans cette ville, les jeunes à investir dans la formation académique, technique et professionnelle, afin de faciliter leur intégration dans le marché du travail.

Parlant à l'Angop sur la contribution et l'engagement des jeunes dans le développement du pays, le responsable a souligné qu'une fois formés, les jeunes pourraient apporter leur contribution valable et durable, d'où la nécessité de mettre l'accent sur la formation.

Venancio Kaindume a dit que les progrès du pays reposait sur la contribution de chacun et les jeunes ont des responsabilités accrues dans cette mission, étant la force motrice de la société.

Les jeunes devraient profiter de se former du point de vue académique et professionnelle, car les écoles et centres de formation sont disponibles, dépendant seulement la volonté des jeunes.

La province de Cunene a deux centres de formation professionnelle à Ondjiva et trois pavillons d'art et métiers dans les municipalités de Ombadja, Namacunde et Cuvelai.