Angola: Le respect des droits des citoyens préoccupe l'Exécutif

Luanda — La création de conditions politiques et financières pour que les citoyens puissent jouir des droits sociaux et économiques constitue une préoccupation de l'Exécutif angolais, a déclaré le secrétaire d'Etat aux droits de l'homme, António Bento Bembe.

Dans une interview mardi à l'Angop, le responsable a dit que pour atteindre cet objectif, plusieurs unités de santé, écoles et réseaux routiers avaient été construits pour assurer le droit à la santé, à l'éducation et la libre circulation des personnes et des biens.

Il a informé que l'Exécutif déployait des efforts pour améliorer les voies de communication et les moyens de transport pour faciliter la circulation des citoyens d'une région à l'autre dans les bus publics.

Le secrétaire d'Etat a d'autre part souligné les investissements dans l'agriculture et l'émergence d'industries dans le pays en vue de la création d'emplois, outre la réforme du droit pénal.

Dans ce contexte, il a mis en relief la loi contre la violence domestique et la loi des mesures de précaution dans les procédures pénales.

António Bento Bembe a également indiqué qu'il y avait des signes visibles de la sensibilité de l'Exécutif en ce qui concerne les personnes handicapées, ayant adhéré à la convention internationale des personnes handicapées et la conséquente approbation d'une loi fondamentale de la personne handicapée.

Cependant, il a reconnu qu'il y avait encore beaucoup à faire en matière de respect des droits de l'homme dans le pays.

Le responsable a dit qu'il était nécessaire de voir les droits de l'homme dans un angle différent, en ce qui concerne la responsabilité des citoyens, devant exister le respect entre les gens. Il a exprimé sa préoccupation face aux niveaux alarmants de violence sociale dans le pays, impliquant surtout des jeunes.

"Actuellement, on peut enregistrer les actes de violence dans tous les endroits, même dans les espaces qui étaient autrefois des lieux d'harmonie et de paix, mais qui se sont transformés en tranchées d'homicides, de viol et de vol à main armée", a-t-il expliqué.

Sur la responsabilité collective du respect des droits de l'homme, il a évoqué que beaucoup de travail restait à faire, vu que le pays est face à un défi dans lequel les gens pour survivre et surmonter les problèmes qui se posent tous les jours, il est nécessaire d'avoir des connaissances et de réfléchir sur les mêmes.

D'après lui, le principal défi est d'établir les valeurs des droits de l'homme dans la conscience des gens, "parce que quand les valeurs éthiques et morales seraient à la base de notre tissu social, nous pourrions être sûrs que la paix sera effective".

Il a réitéré que le grand défi de l'Exécutif était d'inculquer ces principes dans la conscience des citoyens, en utilisant à cet effet les processus éducatifs.

"Il n'y a aucun moyen de changer les attitudes et le sens de vie, si non à travers des processus systématiques de l'éducation", a-t-il le secrétaire d'Etat aux droits de l'homme.