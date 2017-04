Burkina Faso: Affaire Inoussa Kanazoé - Des commerçants exigent "une clarification"

La coalition des structures commerciales et associatives des commerçants du Burkina Faso, de décrie l'interpellation d'un des leurs, en la personne d'Inoussa Kanazoé. Selon Moussa Nana, secrétaire général de ladite coalition, « cette interpellation s'est opérée sans transmission d'une convocation en bonne et due et forme. » Ce dernier dit tenir ces informations de « sources bien introduites ».

Tout en étant dans le doute, quant aux motifs ayant prévalu à l'arrestation de M. Kanazoé, ces commerçants expriment leur indignation quant aux conditions dans lesquelles Inoussa Kanazoé a été arrêté.

Par ailleurs, leur position est stricte. « Au regard du climat social déjà délétère, nous (... ) exigeons dans les délais les meilleurs une clarification nette de cette affaire qui n'honore pas le monde des affaires », font-ils remarquer.

Ils lancent un appel aux acteurs du monde du commerce du Burkina Faso et leur demande de rester mobilisés. Ces commerçants disent « demeurer disposés et disponibles pour toute rencontre venant à être initiée par les autorités administratives et judiciaires du Faso.»