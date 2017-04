Cameroun: Amitié Cameroun-Turquie - Les enfants à l'honneur

Marie-Thérèse Abena Ondoa ne dit pas autre chose, et plaide pour l'espoir en l'être humain, malgré un environnement difficile. Ce festival louable est donc le bienvenu, non seulement pour les enfants, mais aussi pour tous les acteurs de la communauté appelés à les encadrer. Ce qui rentre en droite ligne des missions du Minproff. La fête s'est achevée par une démonstration-spectacle des enfants, pour le plus grand bonheur des nombreux invités.

Ambiance de cour de récréation hier au Turcam hall de Mvan, transformé pour la circonstance en salle de classe, à l'occasion de la célébration de la journée de la fête de la souveraineté turque également dédiée aux enfants. Comme enseignants invités, les ministres Marie-Thérèse Abena Ondoa, de la Promotion de la femme et de la famille (Minproff) et Pauline Irène Nguene, des Affaires sociales (Minas) avec pour modérateur, l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, Murat Ülkü. Sur les bancs, une escouade d'élèves de différentes nationalités, tous aussi turbulents les uns que les autres.

