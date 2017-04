Libye: La CPI lance un mandat d'arrêt contre l'ex-chef de la sécurité de Kadhafi

La Libye est en voie d'amender l'accord politique interlibyen signé à Skhirat au Maroc fin 2015. Un an et… Plus »

Les autorités libyennes et la CPI se disputent le droit de juger les dignitaires du régime Kadhafi. Pour ce qui est de Seïf al-Islam, détenu par les milices contrôlant la ville de Zenten, au sud-ouest de Tripoli, il avait été condamné à mort en juillet 2015 à l'issue d'un procès dénoncé par l'ONU et des ONG de défense des droits de l'Homme.

La CPI accuse l'ex-chef de la sécurité de Mouammar Kadhafi de quatre chefs de crimes contre l'humanité (emprisonnement, torture, persécution et autres actes inhumains) et de trois chefs de crimes de guerre (torture, traitements cruels et atteintes à la dignité de la personne) qui auraient été commis entre février et août 2011. Tout cela était fait dans le but « d'écraser par tous les moyens l'opposition politique au régime de Kadhafi », selon le mandat de la Cour, basée à La Haye.

