Le ministre des Postes et télécommunications, Léon Juste Ibombo, a remis à l'hôpital de base d'Abala, une table d'opération mixte pour des interventions chirurgicales et l'accouchement, des médicaments antipaludiques, des antirétroviraux, ainsi que des produits pour la césarienne.

Le don réceptionné par le sous-préfet d'Abala, Pierre Mbola, a été remis par le ministre des Postes et télécommunications, lors de son séjour récemment dans ledit district. Pour Juste Ibombo, ce don est une contribution du gouvernement pour améliorer la qualité des soins des populations d'Abala, notamment celles des femmes enceintes.

« Nous avons été interpellés par les conditions d'accouchement de nos mamans et sœurs, c'est pourquoi nous avons sollicité l'aide de notre collègue de la santé. Grâce à elle, nous avons obtenu une table d'opération de dernière qualité avec une lampe scialytique et une batterie d'autonomie », a indiqué le ministre Léon Juste Ibombo, ressortissant d'Abala.

Un geste salutaire, qui va soulager la souffrance des habitants de la localité, a déclaré le directeur de l'hôpital de base. Et d'ajouter que ce don va améliorer les indicateurs de ce centre hospitalier.

Des travaux sur les tronçons routiers Itomba-Ekouassende et Itomba-Abala

Le séjour du ministre Léon Juste Ibombo à Abala a été aussi marqué par le lancement des travaux de terrassement et de l'élargissement des tronçons routiers Itomba-Ekouassende et Itomba-Abala.

Longs d'environ 47 km, ces tronçons étaient presque devenus impraticables à cause des inondations et ravins, au point de rendre difficile la circulation des biens et personnes dans cette partie du Congo.

Le long de la route, on pouvait voir quelques curieux en train d'observer avec satisfaction les va-et-vient de la Caterpillar conduite par un technicien de la société Cissé Papy, en charge des travaux. « C'est un casse-tête cette route ! Avec la bonne volonté du ministre, nous allons d'ici demain avoir une route et on pourrait entrer à Abala sans problème », s'est réjoui le sous-préfet d'Abala.